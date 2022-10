K mání je pomník padlé slávy luxusních francouzských aut. Někdejší propadák dnes nejetý stojí majlant před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Wolfgang Hesse, publikováno se souhlasem

Později narození tomu mohou mít problém uvěřit, nejsou ale zase tak dávno doby, kdy se mainstreamové automobilky nebály pustit do boje o zákazníky luxusních aut. Dlouho se jim v tom dařilo, nakonec jim ale nezbylo než vyklidit podle. Tento vůz budiž pomníkem jedné éry.

Snad ani nemusíte milovat francouzská auta, abyste s potěšením zavzpomínali na Citroën C6. Byl to velmi neobvyklý vůz svého druhu, který se vyznačoval odvážným pojetím zevnějšku i interiéru. Jeho zakřivené zadní nenapodobil nikdo jiný a přístrojová deska připomínala více než auto vesmírnou loď. Tento vůz byl nástupcem modelu XM, akorát přišel až pět let po jeho konci. A zvláštní byl z dnešního pohledu i tím, že se začal prodávat jen se dvěma šestiválci, benzínovým a dieselovým.

Byl opravdu hodně drahý, také to ale bylo luxusní auto, konkurující horním patrům výbavy BMW řady 5, Mercedesu třídy E a Audi A6. Rozhodně ale nebyl volbou většiny lépe situovaných lidí - na to byl až příliš odvážný a málo „sportovní”. A protože „sportovnost” prodává auta všeho druhu, zájem o něj byl mizivý.

Za 7 let, po která se vyráběl, si našel pouhých 23 400 zákazníků. Odbyt nikdy zdaleka nedosáhl očekávání automobilky, v prvních letech ale aspoň atakoval desetitisícovou hranici - pak vůz rychle odkráčel ze scény a od čtvrtého roku na trhu platil za totální propadák. Sportovní vážně nebyl, jediné spojení C6 se sportováním je to, že si v něm můžete převézt plavky s ručníkem a věnovat se profesionálnímu plavání. Jenže právě v tom byla jeho síla - v dokonalém pohodlí, v plavném luxusu, ve schopnosti nabídnout něco jiného než všichni ostatní.

Hydropneumatický podvozek považujte za samozřejmost, stejně jako elektricky nastavitelná zadní sedadla, alespoň ve vyšších výbavách. Měl i head-up displej (už tehdy), samozatmavovací zrcátka a podobné prvky. Nám vždy přišel zajímavý, zákazníkům ne až tak - v nabídce Citroënu tak vydržel do roku 2012, kdy se s ní definitivě rozloučil. Od jeho konce tak letos uplyne 10 let, to není zase tak moc. I tak se na něj skoro zapomnělo, v poslední době se ale znovu dostává do hledáčku.

Ono to, co bylo pro Citroën C6 za života jeho smrtí, mu nyní vdechuje druhý život. Cé-šestek bylo vyrobeno dost málo na to, aby se z nich rychle začal stávat sběratelský artikl. Ceny zachovalých kousků dnes tedy míří vzhůru a občas se v prodeji objeví krásné exempláře, které stojí klidně i víc, než kolik svého času stála nová auta. Černě zbarvený kousek v odstínu příhodně nazvaném Perla Nera, který si můžete prohlédnout na fotkách níže, je jedním z takových.

Pod kapotou má naftovou 3,0 V6 o 241 koních, což byl pro tento vůz ideální motor a žádný louda to ani dnes nebude. Zajímavější ale je, že tento vůz má za sebou jen 7 900 kilometrů za 13 let, po která je na světě. A po stránce výbavy je ve vrcholném provedení Exclusive snad vše myslitelné, navíc ve vskutku luxusní specifikaci s koženým interiérem a velkorysým dřevěným obložením (všimněte si spodní části výplní dveří).

Jeho jedinečnost ale tkví hlavně v tom, že jde o jednu z nejzachovalejších C6, kterou jsme v posledních letech viděli. Jak jsme již zmínili, registrována byla už v roce 2009, takže je přibližně z poloviny výrobního cyklu a její kilometrový proběh je dobře zdokumentován. Vůz ostatně prodává oficiální dealer po prvním majiteli, dokonce na francouzských značkách, i když prodejce sídlí v německém Berlíně. A podívejte se na něj sami, kousek je to prakticky netknutý.

Nyní je na prodej, a to za velmi neskromných 65 000 Eur, tedy asi 1,59 milionu Kč. Je to i na poměry takto pěkných C6 opravdu hodně, obvyklejší jsou částky do 1 milionu Kč. A obzvlášť hodně na třináctiletou ojetinu nežádaného modelu. Popularita v době vzniku ale dnes už nehraje roli, spíše naopak tlačí cenu leda nahoru. Kdybyste měli zájem, je to drahá, ovšem jedinečná šance vrátit se zpět v čase, dost možná poslední taková.

Citroën C6 je posledním skutečně luxusním francouzským autem, všichni nepřímí nástupci včetně nejnovějších pokusů až tak vysoko nemíří. Jeden mimořádně zachovalý kus v ideální specifikaci je teď k mání v Německu. Foto: Wolfgang Hesse, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.