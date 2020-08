K mání je poslední BMW M5 s manuálem a V8 bez turba, majitel ho 19 let hlavně garážoval před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Autoleitner

I po skoro 20 letech existence má čím zaujmout, nakonec BMW už nikdy později nevyrobilo tak elegantní M5 s takovou technickou výbavou. Dodnes tak krásný kus se v prodeji už moc nevídá.

BMW M5 generace E39 zůstává roky příkladem promyšleného designu skrývajícího parádní techniku definovanou konzervativním přístupem k vývoji řidičsky zajímavého vozu. Elegantní tvary z minulého tisíciletí jsou nadčasové, na rozdíl od většiny novějších generací mnichovské pětky.

Nestárnoucí M5 E39 se nyní objevila v nabídce nizozemského Autoleitner ve vskutku výjimečném stavu. Leitner obchoduje hlavně s podobným zbožím, proto se stříbrný supersedan hodí do nabídky navzdory dnes už devatenácti svíčkám na narozeninovém dortu. Moc pěkný kus lakovaný odstínem 354 Titanium Silber najel pouze 87 tisíc kilometrů s pravidelným servisem i zjevně příkladnou péčí. A na jeho stavu je to znát.

Exteriér přežil v prvotřídní kondici, naleštěná karoserie je bez sebemenšího poškození stejně a doplňují ji nepoškrábané lité disky obuté do osmnáctipalcových pneumatik Michelin Pilot Sport 3 o rozměrech 245/40 a 275/35. Pohledem do motorového prostoru vyplněného čtyřlitrovým osmiválcem se skoro nechce věřit, že 400 koní (294 kW) někdy dostalo volnost, a to stádo dovede popohnat ručičku tachometru k hodnotě 293 km/h bez omezovače.

Jde jistě o jednu z nejzachovalejších M5 E39 na trhu, což jen podporuje pohled do kabiny. Stále svěží a neodřená černá kůže obklopuje celý interiér, místy přibylo hliníkové obložení - tohle je je celkově konzervativní specifikace. Dobře sladěný kokpit je vybaven například navigací, elektrickými sedadly, sklopnými a stmívacími zrcátky či elektricky ovládanými sedadly s pamětí, k plné výbavě ale dostupnému repertoáru ještě něco chybí.

Dosavadní majitel auto hlavně garážoval, pravidelný servis mu ale nechyběl. Navzdory relativně nízkému počtu ujetých kilometrů (ani ne 5 tisíc za rok...) má za sebou bohatou historii údržby - například za poslední čtyři roky byl vůz v servisu dvakrát přes přes najetí pouhých 1 500 km. Všechny zásahy automechaniků jsou zapsány v servisní knížce, která je podpořena i adekvátními fakturami.

Ta poslední, prodejní může být vystavena s konečnou částkou 44 500 Eur (1,17 milionu Kč), což není málo peněz. Na lepší exemplář M5 E39 ale na trhu narazíte jen zřídka a a nezapomeňte - je to poslední auto tohoto typu s manuálním řazením a V8 bez turba, pozdější iterace už měly buď turbo, jiný počet válců nebo automatickou převodovku jako neodmyslitelnou součást výbavy. V tomto kontextu můžeme jen připomenout, že jsme skoro přesně před 5 léty upozorňovali, že z tohoto auta bude ceněný sběratelský artikl. Tehdy šlo nejlepší kusy na trhu koupit za 500, 600, zřídkakdy 700 tisíc Kč. Dnes stojí srovnatelné vozy dvojnásobek a nelze čekat, že by kdykoli v budoucnu staly nechtěnými.

TOto BMW M5 E39 je z roku 2001, přesto si díky svému stavu a umírněnému nájezdu drží cenu. Foto: Auto Leitner

Zdroj: Auto Leitner

Mirek Mazal