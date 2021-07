K mání je poslední BMW s motorem V12 a manuálem, v dokonalém stavu stojí majlant před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Tohle BMW bylo naprostou špičkou nabídky automobilky v půli 90. let a i dnes působí zcela mimořádně. Dnes se vidí v dobrém stavu jen zřídka, tento kousek je ale skutečně výjimečný.

Možná už máte na léto jiné plány, pokud jste ale všechny peníze nerozfofrovali za dovolenou v luxusním resortu, není pozdě je změnit. Nabízíme vám možnost rozšířit svou garáž o výjimečné BMW, které se už dávno nevyrábí, přesto je teď jedno k mání ve výjimečném stavu. Je to vpravdě dokonalá specifikace kupé řady 8 v podobné kondici - dvanáctiválcová 850 CSi s manuální převodovkou, která byla vyrobena v ani ne 1 500 exemplářích.

Verze 850 CSi je nejblíže M8, která se nikdy nevyráběla. Pod kapotou je 5,6l dvanáctiválec S70B56 upravený divizí M, který dává 280 kW (381 koní). Oproti „standardní” 850i je upravené tu krom 55 koní navíc také odpružení, které mimo jiné snižuje světlou výšku auta. Řízení je ostřejší, přední a zadní nárazníky jsou upravené kvůli lepší aerodynamice a vzadu jsou kulaté, nikoliv hranaté koncovky výfuku.

Manuální šestikvalt byl u tohoto auta jedinou možností, automat nebyl k dostání. Evropská verze 850 CSi, kterou je i tenhle kousek na snímcích, měla aktivní kinematiku zadní nápravy - v podstatě natáčení zadních kol. Lepší než u 850i byly také brzdy nebo sedačky a zadní diferenciál dostal speciální chladič oleje.

Ve výbavě tohoto konkrétního kusu je snad všechno, na co člověk mohl v roce 1993 pomýšlet - dálkově ovládané centrální zamykání, dešťový senzor, rádio s kazetovou mechanikou i měničem CD, elektricky ovládané střešní okno nebo klimatizace. Servisní historii je úplná a podle fotek je tohle auto i vizuálně v opravdu perfektním stavu - prý bylo od novoty hýčkáno sběratelem, který si na ni také nechal dát už jako na novou ona kola od Alpiny, není to tedy žádný tuning.

Auto má najeto 91 tisíc km, což není zdaleka nic, najít autě chybu se ale zdá být nemožné. Tomu bohužel odpovídá i jeho cena. 850 CSi se vyrobilo relativně málo i proto, že výroba musela skončit v roce 1996 - motor S70B56 by bez zásadního přepracování nezvládl splnit nové emisní limity. A jde o vůbec poslední BMW s motorem V12, které bylo možné koupit s manuální převodovkou, vyrábělo se tak až do roku 1999.

Tenhle konkrétní kousek může být váš za 92 500 Eur, tedy asi 2,37 milionu korun, což je za 28 let starý bavorák, který dnes dynamicky pokoří lepší diesel, opravdu hodně. Kupujete ale naprostou špičku toho, co BMW umělo v první půlce 90. let nabídnout. A cena půjde dolů jen stěží, však kolik z těch patnácti stovek CSi se dožilo dnešního dne bez větší úhony...

Po takhle pěkné 850CSi bychom skočili, cena skoro 2,4 milionu Kč za vůz s 91 tisíci km je ale skutečně extrémní. Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoleitner

Petr Miler