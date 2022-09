K mání je prototyp levného auta pro masy, který zapomněli sešrotovat, nudnější vůz jste neviděli před 4 hodinami | Petr Prokopec

Podobná auta obvykle končí ve šrotu, pokud si tedy nevyslouží místo ve firemním muzeu. To v případě tohoto prototypu nepřipadalo v úvahu, a tak měl být skutečně zničen. Lisu ale nakonec unikl, a tak si jej teď může koupit kdokoli. Najde ale vůbec někdo?

Prototypy nebývají mezi sběrateli vzácných aut tak vyhledávané jako koncepty, které výrobci výjimečně uvolní do prodeje. Důvodů je řada, mezi nimiž můžeme zmínit třeba kvalitu. S tou někdy bývají na štíru i ony studie vystavené na autosalonech, v jejich prospěch nicméně hraje design, u kterého nedošlo na omezení daná bezpečnostními a dalšími standardy. Prototypy nicméně již tak divoké nejsou, místo toho jejich vzhled připomíná zcela sériové modely. Jen s tím rozdílem, že na jejich výrobu mohly být použity nejrůznější komponenty, klidně i z úplně jiných modelů. Jsou to prostě služebníci vývoje, nikoli vozy, které by chtěla automobilka kdekoli vystavovat.

Jeden takový prototyp bude v půlce října v Chicagu dražit společnost Mecum Auctions. A o nic žádoucího skutečně nejde, je dokonce otázkou, zda o vůz vůbec někdo bude mít zájem. Zajímavý je totiž tento hatchback leda tím, že vypadá až neuvěřitelně tuctově a nudně. Původně měly existovat hned tři exempláře, kterým dal za vznik koncern General Motors - dva nesly logo Chevroletu, jeden měl být verzí téhož auta od Buicku. Všechny měly být sešrotovány, ten poslední zmíněný ale zničit zapomněli. A je otázka, zda to s ohledem na absolutní nepřitažlivost vozu není škoda.

Ale sarkasmus stranou, pro nadšence do světa čtyř kol je každé auto zajímavé. Tohle bylo vyrobeno v roce 2002, tedy v době, kdy Buick nabízel zejména sedany s objemnými motory. Portfolio značky se pak sice v následujících letech začalo rozšiřovat i o SUV, na hatchbacky ovšem došlo teprve nedávno. Ten, který zamíří pod dražební kladívko, měl být levným autem pro masy, které by bylo osazeno 1,5litrovým čtyřválcem. Tedy pohonnou jednotkou, která není pro americká auta zrovna typická, stejně jako pětistupňový manuál, s nímž měla být spojena.

Jakkoli jde ale o ústrojí, které se ani k Buicku příliš nehodí, prototyp je plně funkční. Dosud nicméně najel pouze 239 kilometrů, což souvisí s tím, že byl na 18 let uzamčen ve skladišti, kde si jej nikdo nevšímal, právě díky tomu ale unikl zničení. Na veřejné silnice pochopitelně nesmí, přihlásit jej nepůjde ani skrze všemožné výjimky. To nejspíše nikoho mrzet nebude, z pohledu některého z muzeí by ale mohlo jít o zajímavý stroj času. Vůz je totiž osazen přístrojovým štítem s logem Magneti Marelli, což dává vzpomenout na dávno ukončenou spolupráci GM a Fiatu.

Lze už jen dodat, že uvnitř dostal prototyp do vínku jednoduché, a tedy velmi levné plasty, jimž společnost dělá látkové čalounění a tříramenný volant. Všimnout si můžeme i klimatizace, která nejspíše bude funkční. I když pohled na mechanické otevírání dveří či víčka nádrže naznačuje, že s elektronikou to u vozu nebude zrovna slavné. Tím nám dostupné informace končí, na výsledek aukce jsme docela zvědavi. Dá se totiž předpokládat, že na prodej nakonec dojde, ale za jakou cenu?

Tento prototyp je jedním ze tří totálně nudných a tuctových hatchbacků, jenž měly předcházet levným modelům pro masy od koncernu General Motors. Dva nesly logo Chevroletu, právě ty ovšem již byly zničeny. Poslední přeživší pak odkazuje na značku Buick, sešrotovat ho zapomněli do značné míry kvůli tomu, že byl 18 let zavřený v uzamčeném skladišti. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

