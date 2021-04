K mání je sen Čecha, luxusní výkonný kombík Mercedesu s překvapením v kufru před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Mehrmarkenhandel Richert, publikováno se souhlasem

Ideální auto českého řidiče je kombi s obřím kufrem a levným provozem. Když bude výkonné a luxusní, jedině dobře, ale může to všech jít vůbec dohromady? Kupodivu může.

Kombík s levným provozem je u nás horké zboží v jakékoli podobě. Když půjde o kombi s jedním z vůbec největších zavazadelníků mezi sériově vyráběnými auty, je to jistě další plus. A výkon nebo luxus k tomu nikoho neurazí.

Právě auto spojující všechny tyhle vlastnosti máme před sebou - jde o Mercedes-Benz E63 AMG generace W212, tedy přesněji S212, protože kombíky si říkají právě takto. Mohutný stěhovák pojme neskutečných 694 litrů nákladu, po sklopení sedadel dokonce 1 950 litrů. Půl bytu převeze rychlostí až 250 km/h, z místa na 100 km/h vypálí prázdný za 4,3 sekundy díky ještě atmosféricky plněnému osmiválci 6,2 s výkonem ohromných 386 kW (525 koní) a točivým momentem 630 Nm.

Dostatek místa pro zavazadla neubral nic na pověstném luxusu od Mercedesu. Velkorysý prostor zůstal i posádce, která může využít přednosti vzdušného a dobře vybaveného interiéru. Zní to všechno skvěle, ale kde je ten levný provoz? Však průměrná spotřeba tohoto auta je už podle technických parametrů až 13,9 litru benzinu na 100 km. Chce se to podívat do kufru, kde pod podlahou najdete v autech této úrovně něco docela neobvyklého - druhou nádrž. Ano, problém se spotřebou majitel tohoto auta vyřešil instalací pohonu na LPG od firmy Prins se 100litrovou plynovou nádrží.

Díky plynu opadla starost o vysokou spotřebu velkého agregátu s početným koňským spřežením, palivo rázem stojí přibližně polovinu. Z ojetého E63 AMG se tak stal skoro dokonalý aspirant na rodinný vůz sportovně zaměřeného otce s relativně omezeným rozpočtem. Ani pořizovací cena není vražedná, třebaže není ani nízká - 34 890 Eur je asi 898 tisíc Kč. S ohledem na rok výroby 2010 a nájezd 161 000 kilometrů to je přijatelná suma, prodávající navíc láká na zachovalý originální stav s kompletní servisní historií.

Péče o kondici auta je nakonec vidět i na fotkách, které jsme získali v alespoň trochu větší kvalitě. Černá metalíza Obsidian si udržuje svou hloubku, krémový interiér nezaostává za velmi dobrým stavem exteriéru, perforované kožené sedačky nejsou prosezené, sportovní volant s pádly pod volantem jeví jen přiměřené známky opotřebení. Všechna místa k sezení jsou čistá bez většího poškození. Štědrou základní konfiguraci obohacují drahé příplatky, tohle auto muselo stát dost přes 4 miliony korun. A teď je ještě výjimečnější, než kdysi bývalo coby nové.

Hezký Mercedes-Benz E 63 AMG na plyn za zlomek původní ceny stojí za hřích, taková auta se v prodeji nevídají. Foto: Mehrmarkenhandel Richert, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal