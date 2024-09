K mání je splněný sen Čechů, sotva využitý luxusní výkonný kombík Mercedesu s překvapením v kufru před 4 hodinami | Petr Miler

Češi jsou zvláštní sorta zákazníků. Nechtějí vypadat, jako že na něco nemají, současně ale ví, že na to nemají, a tak touží po co nejnoblesněji vypadajících věcech, které ale nestojí tolik a nezruinují je používáním. Tento kombík zaškrtává všechna políčka.

Kombík v jakékoli podobě je u nás pořád horkým zbožím. Když půjde o kombi s obrovským zavazadelníkem, je to jistě další plus. A výkon nebo luxus k tomu? Koho to by to urazilo? Taková auta pořád existují, i dnes si zejména u německých automobilek můžete poručit osmiválcový kombík vyšší střední třídy s téměř libovolnou představitelnou výbavou. Problém je, že taková auta stojí miliony. Mnoho milionů. A provozovat je bude ještě další miliony stát.

O splněném snu Čechů tedy nemůže být řeč v žádném případě, provozně drahé auto za miliony něčím takovým prostě není. Přesto dnes před sebou máme auto, které spojuje nejen všechny zmíněné vlastnosti, ale ještě ke všemu nestojí víc než obyčejná škodovka, nemá za sebou ani moc pestrou historii a provozně bude drahé jako normální dieselový kombík, tedy aspoň podle majitele.

Nesmysl? Kdepak, to auto si říká Mercedes-Benz E 550 T-Modell, u nás Kombi. Jde o vůz generace W212, tedy přesněji S212, protože kombíky si říkají právě takto. Mohutný stěhovák pojme neskutečných 694 litrů nákladu, po sklopení sedadel dokonce 1 950 litrů. Půl bytu převeze rychlostí až 250 km/h, z místa na 100 km/h vypálí prázdný za 5,2 sekundy díky ještě atmosféricky plněnému osmiválci 5,5 s výkonem 387 koní a točivým momentem 530 Nm.

Dostatek místa pro zavazadla autu neubral nic na jeho pověstném luxusu a velkorysý prostor zůstal i posádce. Zní to všechno skvěle, ale kde je ten levný provoz? Však průměrná spotřeba tohoto auta je už podle technických parametrů až 13,1 litru benzinu na 100 km v kombinaci. To tajemství se skrývá v kufru, kde pod podlahou najdete v autech této úrovně něco hodně neobvyklého - druhou nádrž. Ano, potenciální problém se spotřebou benzinu vyřešil majitel tohoto auta instalací pohonu na LPG od firmy Prins s dodatečnou plynovou nádrží na 100 litrů.

Díky plynu opadla starost o vysokou spotřebu, palivo rázem stojí přibližně polovinu a majitel říká, že i když má pod palcem rychlý luxusní osmiválcový kombík, jezdí s ním za cenu mnohem obyčejnějších dieselových verzí. Z ojetého E 550 T se tak stal skoro dokonalý aspirant na rodinný vůz sportovně zaměřeného otce s relativně omezeným rozpočtem, který by kupce neměl zruinovat už proto, že auto je značně nevyužité. Sice má už 14 let na krku, mělo ale jen dva majitele (prvního z Japonska, proto označení 550 - u nás si tato verze říkala 500), kteří s ním najeli necelých 100 tisíc km. Na auto tohoto kalibru je to dobré zajetí, víc nic.

Ani pořizovací cena navíc není vražedná, třebaže není ani vysloveně nízká - 25 900 Eur znamená necelých 650 tisíc Kč. Ale to je dnes cena obyčejné Octavie, tady máte auto úplně jiného kalibru. Navíc opravdu zachovalé a pravidelnými servisy od chvíle dodání do Japonska až do posledních let provozu v Německu.

Kondice auta je nakonec patrná i z fotek. Černá metalíza si udržuje svou hloubku, kožený interiér nezaostává za velmi dobrým stavem exteriéru, kožené sedačky nejsou prosezené ani odřené, sportovní volant s pádly pod volantem jeví sotva nějaké známky opotřebení. Všechna místa k sezení jsou bez většího poškození. Štědrou základní konfiguraci obohacuje i pár příplatků, tohle auto muselo jako nové stát miliony. A teď je ještě výjimečnější, než kdysi bývalo nové, ostatně přidání možnosti spalovat plyn stálo samo o sobě majitele skoro 90 tisíc Kč...

Opravdu hezký, velmi zachovalý Mercedes-Benz E 550 T na plyn za zlomek původní ceny stojí za hřích, taková auta se v prodeji nevídají. Foto: Joachim Märte, publikováno se souhlasem

