K mání je spása konzervativců, poslední luxusní kombík s V6 bez turba a automatu, dělal se ještě nedávno

Vsadili bychom se, že naprostá většina lidí ani netuší, že se takové auto vyrábělo a musela se jich prodat naprostá hrstka. Jedno z nich se ale nyní objevilo v prodeji v pěkném stavu v Německu jako svérázná rozlučka s časy, za kterými se nadobro zavřela voda.

Kdyby dnes někdo chtěl stvořit moderní verzi písně „To všechno odnes' čas” z automobilového prostředí, byl by z toho song trvající nejméně hodiny. Změnilo se toho hodně, nás jako nadšence ale nejvíce mrzí teď už prakticky úplná eliminace aut s atmosféricky plněnými motory a manuálními převodovkami. Musíte zamířit pro něco velmi exotického - a patřičně drahého - jako je Porsche 911 GT3, pokud to tedy nemá být něco naprosto obyčejného, jako Škoda Fabia 1,0 MPI.

Manuál už vám dnes ve výkonnějším autě neprodá skoro nikdo do ničeho a výkonné, atmosféricky plněné motory jsou téměř neexistující věc. Kdybyste si k tomu vymysleli ještě velký kombík luxusní značky, prodejce u jakéhokoli dealera by vás nejspíše poprskal něčím ostřejším, co by si po prvním kontaktu s vámi musel dát. Není to ale vůbec tak dávno, kdy se podobná auta ještě dala koupit.

Možná tomu ani nebudete věřit, ale ještě Audi A6 generace 4G, tedy vůz vyráběný až do roku 2018, se dal koupit s motorem V6 FSI, manuální řazením a dokonce i s karoserií kombi. Jsme si zatraceně jistí, že to je poslední luxusní či prémiový kombík, do kterého si šlo něco takového v Evropě nadiktovat. A popravdě řečeno jsme takové auto na vlastní oči v životě neviděli.

Pár jich ale vzniknout muselo a jedno z nich se objevilo na prodej ve velmi pěkném stavu a hlavně ne úplně tuctové specifikaci. V prodeji už jsme pár šestiválců s manuálem viděli, obvykle jde ale o sedany v naprosto oholené specifikaci a s „nápaditými” barvami typu černá nebo šedá. Tohle je modrý kombík v provedení S-Line a představuje docela fascinující možnost vrátit se k něčemu vymýcenému v neobvykle moderní a nepříliš opotřebované podobě.

Nabízeno je s přijatelnými 125 tisíci km od prvního majitele v německém městě Heiligenrode bei Kassel. Není to leštěnka, na fotkách ale není vidět žádné výrazné opotřebení nebo poškození - exteriér, interiér a dokonce i motorový prostor jsou v dobré kondici. Tohle je spása pro konzervativce, kteří se nesmířili s povinnými turby, automaty a dalšími výmysly moderních aut a přitom chtějí vůz, který ještě nepatří do muzea.

Nevyjde levně, stojí 20 999 Eur, tedy asi 513 tisíc Kč, což není na brzy 9 let starou A6 málo. Navíc je to cena pevná, prodejce říká, že nesleví ani eurocent. Morální hodnota tohoto auta je ovšem nekonečná, třebaže s motorem 2,8 a 204 koňmi to vážně nebude uragán. I tak bude časem jen zajímavější, neboť něco takového dnes opravdu koupit nejde. A jak jsme zmínili, je udivující, že to donedávna ještě šlo.

