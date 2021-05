K mání je svérázná relikvie revoluční doby, tento pracant Škody 29 let skoro nevyjel před 2 hodinami | Mirek Mazal

Setkáváme se s případy, kdy někdo po dekády „suší” v perfektním stavu vcelku obyčejné auto. Ale aby někdo 29 let pořádně neojel pracovní nástroj typu Škoda Pick-up? To jsme ještě neviděli.

Příchod Škody Favorit znamenal pro československý automobilový svět malou revoluci. Ve srovnání s tehdejším vozový parkem šlo o moderní automobil, který se dokázal alespoň blížit západním standardům. Poptávka byla tak vysoká, že výroba běžela na tři směny a stejně to nestačilo. Hlavní zájem směřoval k základnímu provedení, dále byly k dispozici užitkové verze Favorit Praktik, Forman Praktik, Forman Plus a Škoda Pick-up.

Poslední jmenované provedení vzniklo pro převoz nákladu. Zůstaly jen přední dvě sedačky, zbytek se změnil na úložnou plochu s užitnou hmotností půl tuny. Náklad se mohl skrýt pod pevnou plastovou nástavbu, nebo se přimontovaly ocelové tyče nesoucí krycí plachtu. Motor, převodovka a většina dalších dílů je jinak shodná s Favoritem.

Většina těchto pracovních vozidel dávno skonala únavou z vyčerpání a pokud nějaké přežily, vypadají blízké tomuto stavu. Je to logické, pick-up si nekoupíte pro parádu nebo do sbírky, ale na práci. Jenže jak vidno, výjimky se najdou i v tomto případě. Jeden červený odkaz na slávu hranatého pracanta od škodovky s korbou stojí skoro nedotčený zubem času u německého prodejce ve Fürstenwalde.

Tohle auto bylo a je všechno, jen ne krásné, ale s ohledem na jeho stav skoro 30 let po jeho zrodu nemůžeme říci než: Podívejte se na tu nádheru! Vymydlená Škoda Pick-up s plachtou v prvotřídní kondici je něco, co jsme neviděli už spoustu let. Tento exemplář je z roku 1992, najel pouhých 25 611 kilometrů a vypadá podle toho. Je to skoro nové auto.

Interiér byl ušetřen kontaktu se špinavými oděvy dělníků, je zjevně čistý a zachovalý. Motor za těch pár kilometrů nestihl posbírat žádné závady, třináctistovka s výkonem 44 kW (60 poníků) je jako nová. Jen bylo nutné vyměnit startér a výhledově to asi nebude jediná věc - 29 let omezeného využívání také není nic.

Otázka je, k čemu může být takové auto dobré, i když teď už by se neztratilo ani ve svéráznější sbírce fandy českých aut. Pokud byste měli zájem, je třeba si připravit 2 500 Eur, na naše asi 64 000 Kč. Na takto zachovalý Favorit to vlastně není moc, nakonec tenhle pick-up může pořád posloužit i jako pracant.

