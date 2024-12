K mání je symbol mrtvé éry, poslední výkonná luxusní limuzína s motorem V8 a manuálem. Vznikla jen v 96 kusech před 3 hodinami | Petr Miler

Není to žádné prehistorické auto, automobilka navíc musela už v době jeho vzniku dobře vědět, že jím uspokojí jen hrstku nadšenců. Přesto si netroufla takové provedení nenabídnout. Dnes je nepředstavitelné, že by výrobce vyšel vstříc byť o řády větší skupině zákazníků.

Čas toho z automobilového světa odnesl už spoustu a jednou z takových věcí je ruční řazení u jakkoli výkonnějších nebo větších resp. luxusnějších aut. Výjimky se ještě najdou, ale je jich opravdu poskrovnu. Po faceliftu Golfu R už pomalu nepřežívá ani žádný hot hatch s výkonem okolo 300 koní, který by takovou možnost nabídl, z menších sedanů už jde jen o nové BMW M3 (480 koní). Kupé se najde víc, opravdu výkonný kombík s manuálem už ale neexistuje žádný, SUV žádné a luxusní auto vyšší třídy? Nenechte se vysmát.

V tomto kontextu je pozoruhodné, že Porsche ještě před 11 léty - vydrželo to až do dubna 2013 - nabízelo Panameru i s manuálními převodovkami. Panamera je velmi luxusní a velmi výkonná limuzína (dobře, technicky je to liftback, ale jinak jde o konkurenci BMW řady 7 nebo Audi A8), u které byste to navzdory její značce nečekali. A nabídka nekončila u jedné verze pro pár bláznivých kupců, k dispozici byla pro většinu variant.

Porsche se tehdy cítilo být ještě nekompromisně řidičskou značkou, která své špičkové modely ani nenabízela s automatem, protože přidával kila navíc. Tyhle sněhy jsou pryč, ale ještě než roztály, bylo možné sáhnout po manuálu nejen k nejslabším šestiválcovým motorům, ale dokonce i k Panameře S o výkonu 298 kW (406 koní), který dodával motor 4,8 V8 výlučně kolům zadní nápravy. Byl to na svou velikost rychlý stroj, na stovku zrychlil za 5,6 sekundy a rozjel se na 285 km/h, zájem o něj byl ale minimální.

Prodáno bylo pouhých 96 exemplářů, a tak jsou mezi ojetými exempláři Panamery S s ručním řazením naprostou raritou. Jedna velmi zajímavá je teď ale na prodej kdesi mezi Francií a Itálií (majitel je Francouz, ale žije dnes v Itálii). Má skutečně ruční řazení a decentní specifikaci danou především černým zbarvením všeho myslitelného. I když tedy první generace tohoto modelu nebyla zrovna hezkým autem, tento kousek působí relativně sympaticky.

A je také velmi, velmi zachovalý, navzdory nemalému nájezdu. Je z roku 2010 a dodnes najel skoro 166 tisíc km, ovšem s veškerou péčí autorizovaných servisů. Vypadá vážně dobře a není troufalé tvrdit, že snadno ujede klidně ještě stovky tisíc km. Kdysi byly podobné exempláře nechtěné a prodávaly se za statisíce, dnes je to rarita, která na hodnotě jen roste. Toto konkrétní auto tak navzdory 14 létům stáří a neskromnému nájezdu přijde na 39 900 Eur, tedy něco málo přes 1 milion Kč.

Řekneme na rovinu, že nás láká, protože tak velké auto s tak velkým a silným motorem a ručním řazením už vám nikdo nikdy neprodá. Ano, „nikdy” se nemá říkat, ale tady si to troufneme tvrdit, zdá se to v tuto chvíli být absolutně vyloučené, tohle je prostě symbol už mrtvé éry. I proto lze o koupi podobného stroje uvažovat nejen jako o autu - stejně jako se dnes poslední Ferrari s manuálem prodávají za až absurdní sumy hlavně proto, nepochybujeme o tom, že i taková Panamera bude jednou na aukci sběratelských vozů platit za zjevení.

Tato Panamera S má skutečně manuální řazení. Je to naprostá rarita, v prodeji se objevuje jen jednou za čas. Foto: M.B., publikováno se souhlasem

