K mání je ta pravá komunistická bída, nejlevnější Škoda ČSSR v pozoruhodném originálním stavu

Foto: Fahrzeughandel Schorcht, publikováno se souhlasem

Nebyla o mnoho více populární než pozdější Fabie Junior či Octavie 1,4 MPI, o to vzácnějším zbožím ale dnes tohle auto je. A jako rarita je to zajímavý vůz, jen je třeba se smířit s tím, že za sice zachovalý, ale nikterak muzejní stav dáte docela tučnou sumu.

Škody 742, které u nás prosluly hlavně jako stopětky a stodvacítky, jistě nemusíme připomínat. Byly to symboly československé normalizace a jako takové nepředstavovaly nic ohromujícího. Hlavně základní varianta 105 coby nejslabší verze vozu měla motor o objemu jen 1 046 cm3 (odtud jméno 105), který dával pouhých 44 koní a se čtyřstupňovým manuálem (nic jiného pro tuto verzi nebylo k dispozici) se rozjel jen na 130 km/h. V průběhu čtrnácti let výroby vzniklo na 840 tisíc kusů jen této varianty, takže za vzácnost ji považovat nejde, dokonce ani dnes. To se ale bavíme hlavně o typickém provedení 105 L.

Existovaly i jiné verze a specifikace, ze kterých se obvykle věnujeme těm vyšším. Něco jako Škoda 135 GL bylo za komunismu nesplnitelným snem pro všechny, kteří neměli známé na těch správných místech, pozoruhodný - a podobně vzácný - byl ale nakonec i úplný základ. Nejlevnější verze 105 S, tedy Standard, nejenže nenabídla opěrky hlavy, ale ani loketní opěrky ve dveřích nebo stahovací okna zadních dveří. Na tyhle „luxusní výdobytky” si člověk musel připlatit a většina lidí to byla ochotna udělat stůj co stůj. Verze S platila už za komunismu za bídu s nouzí, málokdo ji chtěl. A pokud se něco v Mototechnách válelo bez zájmu, byla to právě tato provedení.

Pokud byste tedy dnes chtěli sehnat zachovalé eSko, je to skoro nemožné, tyto verze sotvakdo hýčkal a to málo prodaných vozů dávno zmizelo z povrchu zemského. V německém Blankenhain se ale nyní objevil na prodej vůz, který je skutečnou Škodou 105 S se vším všudy. A byť to není vyložený stroj času (zejména na interiéru je znát opotřebení), po 40 letech a 78 400 najetých km je to velmi zachovalý kousek.

Tuto „stopětku” s původním designem (varianta L před jakýmsi faceliftem, pak si vůz říkal M) někdo dodneška zachoval a v naprosto originálním stavu. Má tedy původní lak, techniku či interiér, a tak vše zůstalo tak nuzné, jak to v roce 1982 nuzné bylo. Výplně předních dveří tedy nemají loketní opěrky a madla dveří, které nahrazují látková táhla, chybí hlavové opěrky, zadní stahovací okna, je tu základní přístrojová deska... To vše jsou pro Standard charakteristické prvky.

Auto zjevně mělo slušnou péči, a tak navzdory své originalitě není zrezlé a krom zmíněného interiéru ani viditelně opotřebované. Prostor pro zavazadla je zachovalý, ten nezřídka vypadá na odpis, motorový prostor je též ve slušném stavu, vidíme jen patřičnou patinu. Jestli je to chtěné auto dnes, posuďte sami, nejlevnější už ale není ani náhodou.

Hezké stopětky a stodvacítky dnes snadno stojí statisíce a tato vlastně není výjimkou. Požadovaných 5 490 Eur znamená asi 135 tisíc Kč, to skutečně není málo. Kdo by kdy řekl, že z komunistické bídy jednou bude drahá sběratelská rarita? Ale zjevně je to tak, ani nemusí jít o nějaký extra kousek v muzejním stavu.

