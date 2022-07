Zapomenutá francouzská silniční raketa je k mání skoro nejetá po 1. majiteli, stojí překvapivě málo před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Roscher Automobile, publikováno se souhlasem

Oh la-la, chce se říci po francouzsku, něco takového jsme v prodeji neviděli už dávno. Vidíte ten interiér? To jsou barvy 90. let, kdy se od Francouzů dal koupit parádní ostrý kompakt s točivým dvoulitrem. Dnes už si na něj sotva někdo vzpomene, tento je jako nový.

Při pohledu na současnou nabídku francouzských automobilek se to může zdát neuvěřitelné, sportovně laděná auta ze země galského kohouta ale byla svého času něco. A byla jich fůra. Dnes vedle dožívajícího Renaultu Mégane R.S. stojí za zmínku snad jen podobně dožívající Alpine A110, jinak v podstatě není o čem mluvit. Je to tristní obraz jednoho velkého úpadku, však to není tak dávno, co jsme v nabídce Peugeotu mohli najít různé modely GTi, RC, Mi16, Ti16 a Renault Sport nabízel i takové absurdity jako šestiválcové Clio nebo svébytný sportovní roadster. Nezbylo z toho nic.

Pozadu nezůstával ani Citroën, který na přelomu 20. a 21. století nabízel dva modely VTS. Jednak šlo o menší Saxo, které dlouho platilo za relativně vyhledávanou kapesní raketu, a větší Xsaru, která zase tak velkou díru do světa neudělala. A to přesto, že ve stejné době tento vůz jezdil rallye a v rukou Sébastiena Loeba s Danielem Elenou v letech 2002 až 2006 vyhrál desítky soutěží ve třídě WRC. Loeb s ním také získal tři světové šampionáty, a to v letech 2004, 2005 a 2006.

Xsara VTS přišla na trh ještě dříve, vyráběla se v letech 1998 až 2000. Pod kapotou měla tehdy obvyklý, dnes neuvěřitelný dvoulitrový čtyřválec bez turba o šestnácti ventilech, 166 koních výkonu a 193 Nm točivého momentu. Jako VTS byla v nabídce pouze třídveřová varianta, kterou Citroën označoval jako kupé - snad kvůli hodně skloněnému zadnímu sklu, snad z marketingových důvodů, protože kupé přece zní lépe než třídvéřový hatchback.

Pravdou ale je, že vizuálně tohle auto ohromovalo leda svou nenápadností. Ne snad, že by bylo ošklivé, musíte se ale podívat za přední kolo po písmenkách VTS, jinak budete mít problém tuto verzi rozeznat od obyčejnějších variant. Možná i proto se na ni zapomnělo, podobně jako na Peugeot 306 GTI-6, který tomuto modelu propůjčil svůj motor.

Rychlá Xsara nebyla tím nejlepším autem v tomto segmentu, pobavit ale dokázala. A byla slušně rychlá, stovku zvládla asi za osm a půl vteřiny, s maximální rychlostí jste se dostali za 220 km/h. Podvozek byla sice měkčí, fungoval ale dobře, zadní náprava měla pasivní natáčení a vůz celkově nabízel příjemné svezení. Interiér je dnešním pohledem dobový bizár, ale jeho pojetí je zkrátka třeba vzít jako fakt a pousmát se třeba nad barvami čalounění.

Vzít je na milost nebude těžké, když najdete hezký kousek za dobrou cenu v prodeji, narazit na takový je ale dnes raritou mezi raritami. Pokud jste ovšem dlouho čekali na svůj den, nyní přišel, neboť v německém Beckumu se objevil v prodeji exemplář Xsary VTS hned z roku 1998, který 24 let držel jediný majitel. A najel s ním jen 42 tisíc kilometrů.

Jak, netušíme, neboť sedět za volantem u toho snad ani nemohl. Auto vypadá jedním slovem perfektně a i detailní záběry na tlačítka v interiéru ukazují dokonale zachovalý originální stav. Je to hotový stroj času přímo do konce 90. let, který přitom nevyjde zase tak draho. Podobné relikty se už dávno staly sběratelskými artefakty, tento vůz ale stojí pořád přijatelných 11 980 Eur, tedy asi 294 tisíc Kč. V době, kdy za takovou cenu nekoupíte ani litrovou Fabii bez čehokoli, je to zajímavá nabídka. Nakonec posuďte sami.

Takhle krásnou Xsaru VTS jsme v prodeji neviděli léta, teď může být vaše za pořád velmi přijatelnou cenu. Foto: Roscher Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.