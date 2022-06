K mání je úplně poslední, dodnes nejeté Lambo s motorem V12 a ručním řazením, na dnešní dobu je snad i levné před 8 hodinami | Petr Miler

Určitě to není auto pro někoho, kdo přemýšlí, jak zaplatí příští splátku hypotéky, to bohužel. Uvážíme-li ale, co všechno se dnes prodává za milionové sumy, není tento italský klenot zas až tak drahý, vzhledem k jeho historické výjimečnosti rozhodně ne.

Italské Lamborghini je jednou z těch značek, které do svých aut manuální řazení už léta nenabízí a nemají v plánu to změnit. Kdysi udávané důvody moc rozumně nezněly, automobilka se tak touto cestou vydala zřejmě ze stejných důvodů jako většina ostatních. Zájem o ruční řazení je dnes relativně malý a i když existují zájemci, kteří by za model s ním zaplatili kde co, cokoli, problémy spojené s možnými záručními opravami aut poškozených nesprávným zacházením se spojkou (řekněte to jako důvod „neopravy” člověku, který u vás utratil 10 milionů...) dělají z jejich nabízení ekonomicky nezajímavou věc.

Všechny modely značky jsou tak nyní výlučně „automatické” a do posledních chvíle to platilo i o Aventadoru, dosud posledním modelu z býčí stáje s motorem V12. Možná tak se slzou v oku vzpomínáte na Murciélago, které bylo k mání i s manuálem. A docela to chápeme - třeba i proto, že k práci s manuálem nepotřebujete uživatelskou příručku. O radosti z vlády nad strojem nemluvě.

Vrátit tyto časy zpět zdánlivě nelze, neboť Murciélago běžně koupíte jen jako dosti ojetý vůz - relativně vysoké desítky tisíc najetých km jsou normou, v prodeji vidíme i vozy, které na odometru ukazují šestimístné hodnoty. Není se co divit, Murciélago se objevilo na trhu v roce 2001, je to už docela dávná historie. Oranžový kousek na fotkách níže je ale jiný, za svůj bezmála dvacetiletý život neujel skoro nic - přesně 7 064 km.

To je pár větších projížděk po Evropě, od roku 2003 skutečně skoro nic. Podle toho také vypadá - po dokonalém vyčištění je jako nový. Podle prodejce, známého německého autosalonu Singen, vám tohle auto i dnes umožní zažít pocit z koupě nového Murciélaga. A máme pocit, že moc nepřehání.

Úplně nové samozřejmě není, ale bylo řádně servisováno a skoro nejezdilo. Je to úplně původní Murciélago, se dvěma koncovkami výfuků, „barevnými” zadními světly a původními pětipaprskovými koly. A je v klasické oranžové s černým interiérem - možná trochu ohraná kombinace, ale vozu stále sluší.

Můžete jej mít za 298 tisíc Eur, tedy asi 7,3 milionu korun. Nechápejte nás špatně, je to hromada peněz, s ohledem na jeho výjimečnost a současné ceny kde čeho - přes milion dáte i za lepší škodovky a miliony za cokoli, co je pár dekád staré a moc nejezdilo - to ale zase tak mnoho není. A pokud ho necháte převážně v garáži, cena mu jistě poroste nahoru - je to úplně poslední Lamborghini s motorem V12 a manuálem, které kdy vzniklo a o jiném takto nejetém slýcháme jen zřídka. A pokud s ním sem tam vyrazíte na projížďku, zažijete pocity, které už vám žádný moderní italský supersport nedopřeje...

Tohle Murciélago je jistě jedno z posledních takto nejetých Lamb s motorem V12 a manuálem, které lze koupit. Vaše může být za cenu, kterou je za současných okolností třeba vnímat příznivě. Foto: Auto Salon Singen, publikováno se souhlasem

