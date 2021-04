K mání je vrchol jedné éry Škody, vzácná a zachovalá Octavia I L&K v plné polní před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dawid Byra, publikováno se souhlasem

Narazit dnes na současnou škodovku v provedení Laurin a Klement v prodeji není žádný div, ale v době, kdy se Škoda teprve vracela mezi respektované výrobce, šlo o raritu. A tím víc to platí nyní.

Museli bychom se opakovat, kdybychom řekli, že Škoda se v posledních třech dekádách postarala o neskutečný comeback. Ze zatracované značky odkudsi z východu se vrátila mezi světově významné automobilky, u nichž málokdo přemýšlí, z jakých končin vlastně pochází a čím byla ještě v roce 1995. Pak ale přišel rok 1996, s ní premiéra první generace Octavie a rychlý vzestup, který pokračuje až do dnešních dnů.

Renomé se ale nezískává snadno a česká značka se o něj nepostarala jen tím, že dělala chytře postavená auta nabízející zajímavý poměr výkonu a výbavy. Vděčí za něj i provedením jednotlivých vozů, která nemusela být vždy prodejními trháky, ukazovala ale také, co dovede. Verze RS se relativně rychle prodejními trháky staly, pak jsou tu ale ještě ty pojmenované Laurin a Klement, které měly v případě dostupnějších modelů o dost těžší život.

Ne každý si na to vzpomene, škodovka ale nepřišla s verzemi L&K až v době, kdy už byla relativně vysoko a chtěla ještě výš. Nakažena jakýmsi piëchismem a snahou přidat ke každému modelu verze, které nemají významný vliv na prodejní čísla, ale skvěle fungují jako tvůrce image (kdeže tyto sněhy v koncernu VW jsou...), nabídla vrcholné výbavové verze Laurin a Klement dokonce už do Felicie. A první generace Octavie u toho nemohla chybět.

Narazit dnes na pěkného „Laurina” první generace v prodeji je dnes skoro nemožné, ono je těžké na něj narazit v prodeji vůbec, svého času šlo opravdu o velmi okrajové zboží. Jeden z polských majitelů vozu ale zachovat právě tuhle variantu Octavie první generace s dnes legendárním motorem 1,9 TDI o výkonu 110 koní až do dnešních dnů. A teď jí prodává.

Nemusíte jí chtít vlastnit, stojí ale za to tohle auto už vidět, je to rarita v raritním stavu. Dodnes nadčasové provedení „O1” po faceliftu z roku 2001 ve stříbrné barvě s katalogovým béžovým, polokoženým čalouněním je dnes skutečně lístkem na vlak do minulosti a jak praví prodávající, vypadá na 2 roky stáří, nikoli na 20. Najetých 78 737 km doložených kompletní servisní historií má daleko k nulové, ale na 20 let ježdění je to málo a auto opravdu vypadá podle toho.

Nejzajímavější je ale nakonec pohled na detaily, který připomíná, že toho času muselo být složité uvnitř VW Group zrod takové varianty prosadit. Například elektrické ovládání jednoho předního sedadla vypadá, jako by jej někdo sebral z úplně jiného vozu (což se pravděpodobně stalo), je ale jen symbolem několika podobných řešení vyvolávajících dojem poněkud „navoněné bídy”. Ale nic ve zlém, jako takový vůz vytváří správný dojem vrcholného provedení, kterým svého času byl.

Pokud byste chtěli, auto nemusíte obdivovat jen na fotkách, dá se koupit přímo od polského majitele za bratru 12 500 euro, tedy asi 324 tisíc Kč. Není to málo na 20 let starou Octavii I, ale nezdá se nám to zase tak přemrštěné vzhledem ke stavu vozu a jeho jistému sběratelskému potenciálu, alespoň v českých luzích a hájích. Ale jak už jsme řekli, na tenhle vrchol své éry se stojí za to s odstupem dekád i jen podívat.

Takováto Octavia I, navíc v takovém stavu už se opravdu nevidí, o mnoho více toho u škodovky na přelomu milénia koupit nešlo. Foto: Dawid Byra, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

