K mání je výjimečně nejetý vrchol dieselové éry, raketa s nejsilnějším nafťákem historie se zánovní už nevidí

Je to tak mimořádné dílo, že ani mnoho let po svém zrodu zdaleka nenachází sobě rovného. Koupit ho ojeté zase tak těžké není, naprostá většina nabízených vozů je ale dávno odjetá. Tento kousek je stále jako nový, podle toho ovšem také stojí.

Diesely mohly udělat během posledních dekádách pokrok jakýkoli, faktem ale je, že v některých ohledech na své benzinové kolegy zdaleka nestačí. A jedním z nich je výkon. Pokud bychom hledali nejsilnější benzinový stroj v prodeji, je 1 000 koní pouhý kvalifikační předpoklad, špička je ještě daleko za touto metou. Možná více ale řekne, když si na Mobile.de dáte hledat auta s výkonem nad 500 koní neboli 368 kW.

Omezíte-li výběr na benzinové vozy, systém jich v tuto chvíli najde 19 370. Pokud obrátíme omezení paliva na diesel, najde jich... pouhých 87. Myšlenky na 87 skutečných nabídek 500koňových nafťáků ale rychle pusťte z hlavy - pokud z tohoto výběru vypustíme překlepy (Renault Kangoo 1 968 koňmi), nesmysly (hned několik Mercedes-AMG GT, ty diesely vážně nehostí), náklaďáky a americké pick-upy, zůstane před námi hrstka aut. A ve větší míře je mezi nimi zastoupeno jedno jediné.

Je to náš starý známý, Audi Q7 V12 TDI, jediný sériově vyráběný vůz, ve kterém se kdy objevil dodnes nejsilnější motor TDI. Dostal se tedy také pod kapotu Audi R8 6,0 V12 TDI, v jeho případě ale zůstalo u konceptu. Q7 V12 TDI se prodávala i koncovým zákazníkům a z továrny dávala až 370 kW (500 koní) výkonu při 3 750 ot./min a 1 000 Nm točivého momentu v rozmezí 1 750 až 3 250 ot./min. Přes hmotnost 2 605 kg to stačilo na stovku za 5,5 sekundy, dvoustovku za 20,5 sekundy a omezenou maximálku 250 km/h.

To jsou na dieselové SUV dodnes úctyhodná čísla, která se navíc snoubí s dvanáctiválcovou noblesou. Problém je jen v tom, že Q7 V12 TDI se neprodalo mnoho a majitelé s nimi většinou hodně jezdili. Auta v nabídce se tedy obvykle omezují na vozy se stovkami tisíc km, což prostě není nic pro fajnšmekry, i když mohou být zachovalá. Dnes vám ale ukážeme stroj, který pro fajnšmekry je.

Jde o Audi Q7 V12 TDI z roku 2009, se kterým za celou tu dobu nikdo pořádně nejezdil. Celou dobu bylo v jedné rodině v rukou dvou konkrétních majitelů, kteří jej používali jen v létě jako třetí vůz v pořadí. Tento stroj tak má dodnes najeto jen 54 500 km a vypadá podle toho. Je opravdu mimořádně zachovalý, je skoro nový, dlouho jsme takovou Q7 V12 TDI v prodeji neviděli.

Je to skutečný vrchol dieselové éry, která je podle všeho definitivně za námi. V tomto kontextu snad ani nepřekvapí vysoká 62 500 euro, tedy asi 1,54 milionu Kč. Je to i bezpečně nejdražší Q7 V12 TDI v aktuálním prodeji, také je to ale asi jediná, na kterou hledíme s otevřenými ústy. Výjimečné auto každým coulem, podívejte se na něj sami.

Audi Q7 V12 TDI je extrémně silný naftový osobák, který dokáže zaujmout v jakékoli podobě. V tomto provedení jen s 54 500 km je to hotový magnet, ovšem stojí také přes 1,5 milionu korun. Foto: P.B., publikováno se souhlasem

