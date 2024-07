K mání je vzácná německá luxusní raketa silnic i ztráty hodnoty, za 41 tisíc km připravila majitele o 3,7 milionu Kč před 11 hodinami | Mirek Mazal

Žijeme v době plné přehánění, a tak se dnes adjektivy „luxusní” nebo „výkonný” častuje kdeco. Tohle je ale opravdu vrcholné spojení extrémního luxusu a extrémního výkonu své doby, navíc s dvakrát přeplňovaným dvanáctiválcem od Brabusu pod kapotou.

Třída S od Mercedesu je hrdou vlajkovou lodí stuttgartské značky už pěkných pár dekád. A ta s interním označením W220 automobilce ostudu určitě neutrhla. Celkem vznikla v 485 tisících exemplářích, což je na tak drahé luxusní zboží skoro neuvěřitelné číslo, většina vyrobených kusů ale přišla na svět nanejvýš s dieselovými šestiválci a benzinovými osmiválci. Jen skutečná smetánka volila verzi S 600 s dvanáctiválcovým 5,5litrem přeplňovaným dvěma turby, kdo ale chtěl, mohl zajít ještě dál.

Právě toto provedení totiž posloužilo k přestavbě na nenápadnou luxusní raketu silnic zvanou Brabus T12. Nepodařilo se nám zjistit, kolik přesně takových aut vzniklo, už ze zcela minimální nabídky ojetin na prodej je ale zjevné, že šlo nanejvýš o pár desítek kusů. Vidět kterýkoli v prodeji tak pro znalce znamená malé Vánoce, spatřit pak takový, který dodnes připomíná nový vůz, se rovná skoro zázraku. Přesně takový svátek ale dnes přišel.

Na první pohled si možná ani nevšimnete, ze jde o něco mimořádného. Pozornost tohle auto poutá jen většími rozměry monoblokových ráfků, prosvítající brzdovou soustavou Brembo, čtyřmi výfuky a jinými nárazníky. Malé odznáčky V12 už prozrazují víc, ale ty dostalo tovární provedení též. V tomto případě reprezentují pořád 5,5litrový motor V12 s dvojitým přeplňováním, jehož výkon ale narostl až na 588 koní (433 kW), točivý moment se pak vyhoupl až k 900 Nm. S pomocí automatu 5G-Tronic je možné jet rychlostí až 300 km/h, poté zasáhne elektronický omezovač. Tohle v luxusním sedanu třídy S na přelomu milénia? Oh la la.

Pochopitelně, nechat si něco takového vyrobit nebylo levné. Jen zásah jednoho z dvorních tunerů Mercedesu vyšel na 50 000 Eur (asi 1,25 milionu Kč), s připočtením kupní ceny nového vozu bylo na celé auto třeba nejméně 180 tisíc Eur (4,5 milionu Kč). To se ale psal čas největší slávy T12, po 20 letech od výroby tohoto konkrétního kusu převzaly žezlo moci nad silnicemi jiné stroje a tento Brabus se prodává za zlomek původní hodnoty. A to navzdory tomu, že najel pouhých 41 tisíc km. Černý kus z roku 2004 se zanedbatelným nájezdem tak dnes vyjde pouze na 31 999 Eur, tedy asi 800 tisíc Kč. To odpovídá vskutku brutální ztrátě hodnoty ve výši 3,7 milionu Kč - za 41 tisíc najetých km je to kruté číslo, z luxusní rakety silnic se stala i raketa ztráty hodnoty.

V interiéru vládne veškerý myslitelný luxus známý z W220 doplněný o libůstky od Brabusu. Kromě prvotřídního odhlučnění hýčká všechny pasažéry měkká kůže a ušlechtilé ořechové dřevo. Mezi předními křesly se ovládá elektronická výbava limuzíny, cestujícím v zadní části slouží taktéž masážní a odvětrávané sedačky s televizními monitory. Vrcholnou specifikaci vybíral v roce 2004 přímo Brabus, od nějž kdysi špičkový stroj nejen svého druhu můžete dnes mít za cenu lepší Octavie. Prodejce říká, že technický i kosmetický stav je vynikající, auto je prý jako nové a je zcela připraveno dávat noblesní rány jako zamlada. Bude chtít trochu odvahy se ho zmocnit, ale kdo nehraje... Však to znáte, ovšem riziko je s daným nájezdem jistě nižší, než v podobných případech bývá.

