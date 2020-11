K mání je vzácná původní Tatra 603 ještě s trojicí světel, originál číslo 725 stojí majlant před 2 hodinami | Mirek Mazal

Až pozoruhodně vyspělý produkt komunistického Československa se vyráběl 20 let a vznikl v desítkách tisíc kusů. Úplně původní verze se třemi světly v přední masce je ale velmi vzácná.

Někdejší výkvět československého strojírenství jménem Tatra 603 se v Kopřivnici začal rodit roku 1955. Dalších dvacet let pak firma vyráběla automobily, které se dostaly do rukou řady významných osob z celého světa. I vyspělejší státy nezatížené komunistickým zřízením obdivovaly, co dokáže malá středoevropská země vyprodukovat, v žádném z okolních sovětských satelitů tehdy nic srovnatelného nevznikalo.

Komunistická vláda svého času potřebovala reprezentativní osobní automobily a v roce 1953 se rozhodla doplnit státní flotilu vozy z Kopřivnice. Vedení firmy dostalo za úkol vyvinout a vyrobit náležitě luxusní velké limuzíny v šibeničním termínu - na první výsledky měla Tatra pouhých 12 měsíců. To je příliš krátký čas na to, aby bylo rozumně možné byť jen promítnout nákresy do prvních prototypů, s takovými věcmi si ale komunisté nikdy hlavu nelámali.

Průmyslový výtvarník František Kardaus a vedoucí konstrukční kanceláře automobilky Vladimír Popelář se nicméně ani takového termínu nezalekli, neboť mohli vytáhnout ze šuplíku návrhy automobilu, kterým dali za vznik ve volných chvílích pro vlastní potěchu v předchozích letech. Vypracovali projekt vozu se zaoblenou karoserií navazující na předchozí Tatraplan a přesto kráčející vlastní cestou. První pojízdný exemplář Tatry 603-1 tak vznikl už v roce 1955 a v roce 1956 bylo v tovární hale bylo ručně smontováno dalších devět kusů.

Už o rok později byla slavnostně spuštěna sériová výroba. Hlavně západní novináři nemohli uvěřit, co v Československu té doby vzniklo, když jeden exemplář T 603-1 osedlala československá výprava na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo v roce 1958. A Tatra s vozem zazářila i na EXPU 1958 v Bruselu.

Poptávka po autě byla obrovská, první evoluce Tatry 603 se ale mimo Československo dostala jen hrstka. Ani běžní lidé u nás neměli šanci se k vozu dostat, protože byl vyráběn výhradně pro stranické funkcionáře na vysokých postech a jejich spřátelené protějšky. Do roku 1963, kdy přišla druhá evoluce vozu, tak bylo postaveno jen pár tisíc aut, z nichž většina dávno neexistuje.

Dnes vzácná první evoluce vyráběná do roku 1959 se vyznačuje zejména trojicí světlometů ve středu přední masky, které později musely být nahrazeny čtveřicí, aby vůz vyhověl platným normám. Původní verze jsou tak velmi vyhledávané a jeden z nich se nyní ve velmi dobrém stavu objevil v prodeji na Slovensku v Dunajské Stredě. Právě tam se dostal dokonalý černý exemplář z roku 1958 v originálním stavu s dodnes původním exteriérem a všemi díly. Vypadá opravdu velmi dobře, jak můžete vidět na zdrojovém odkazu, renovací podle majitele prošel jen interiér.

Současný majitel si je zjevně moc dobře vědom toho, jakou vzácnost pouští do oběhu, neboť opakovaně uvádí výrobní číslo 725 - tak raný kus to je. Za naleštěný vůz s vzduchem chlazeným V8 o objemu 2,5 litru a rozvorem náprav 2 750 milimetrů s původním výrobním štítkem požaduje 2,55 milionu Kč. To z této T603 dělá jedno z vůbec nejdražších českých aut v současném prodeji.

Jak jsme již zmínili, kondice odpovídá zmíněnému. I přes původní stav auto „trpí” jen nepodstatnou patinou, nevidíme žádné škrábance na laku, jen motor zřejmě ztratil část z 95 koní, které jej svého času dokázaly rozjet až na 170 km/h. Vysokou cenovku ale ospravedlňuje už výjimečnost první 603 z pohledu historie československého motorismu - samotná trojice světel uprostřed je znakem něčeho jedinečného. Však jen pár aut v historii si s úspěchem dovolilo umístit hlavní světlomety na jiná než pro ně obvyklá místa.

