K mání je vzácná Škoda Favorit, jakých po silnicích jezdí už jen 8. Je skoro nejetá, přesto stačila zreznout

Škodu Favorit byste asi neoznačili za cokoli vzácného, jde ale už o dost starý vůz na to, aby téměř kompletní produkci některých typů sežral zub času. Tohle je jeden takových, dodnes skoro nejel a vypadá podle toho. Jen rez si nebrala servítky ani v jeho případě.

Před pár týdny uběhlo už 35 let od chvíle, kdy Škoda poprvé ukázala model Favorit. Historie tohoto modelu tím byla formálně otevřena a i když trvalo ještě asi rok, než se začal pořádně vyrábět, cestu za úspěchem mu to nezkřížilo. S trochou nadsázky lze říci, že motorizoval porevoluční Československo a pak i Českou republiku. A z dnešního pohledu je možná ještě významnější tím, že pomáhal vrátit naši zemi na automobilovou mapu světa.

Byl to právě Favorit a jeho relativně moderní konstrukce, která vzbudila zájem Volkswagenu o českou automobilku. A nebýt převzetí firmy, stěží by se z fabriky v Mladé Boleslavi stalo něco víc než montovna zahraničních aut. Že tohle není jen česká pohádka, dosvědčuje i předloňská volba britského Autocaru, který vnímá Favorit úplně stejně a označil jej za vůbec nejdůležitější vůz v historii značky. Ne Octavii, ne kterýkoli z moderních modelů, ale Favorit.

Také dnes se vrátíme do dob, kdy si Favorit dělal jméno ve světě ještě před tím, než Škodu koupil Volkswagen a tento vůz od něj dostal asi milion vylepšení (žertujeme, bylo jich „jen” 548). Je to tedy stále originální Favorit s klasickými označeními výbav, kdy nepostrádal ani poněkud lacině vyhlížející hnědý interiér nebo stále první pokus o ztvárnění horní části masky chladiče. Nebylo to tehdy superskvělé auto světové úrovně, tím se ostatně Favorit nestal ani nikdy později, v rámci toho, co šlo s autem tohoto jména získat, se ale jednalo o jednu z těch méně vypiplaných variant.

Jde tedy o Favorit 136 LS z roku 1990, který si v koupil jako nový zákazník z Velké Británie a vlastnil jej až do konce roku 2021. Poté jej převzal současný majitel, který jej chtěl dát do dokonalého stavu, jeho plány se ale nakonec změnily, a tak jej nyní prodává. Auto je i s jeho příspěvkem k celkové kilometráži neuvěřitelně málo ojeté, na tachometru svítí jen 9 923 mil, tedy necelých 16 tisíc km. A historie britských technických kontrol tento minimální náběh potvrzuje jako autentický.

Je to tedy docela fascinující relikt své éry, nejde ale zrovna o muzejní stroj. Interiér je zjevně velmi zachovalý, tady problém není, i o technice hovoří prodávající jako o bezchybné. Najít na tomto autě kosmetické vady ale není zrovna obtížné. Zejména věci, které na Favoritech rády reznou, jsou tady chycené navzdory minimálními používání - zejména jeden z prahů, lem zadního blatníku a jeden skoro celý přední blatník se zdají být na tabák. Inu, antikorozní ochrana Favoritů byla tehdy mizerná a zjevně i stání ve vlhčím prostředí stačilo na to, aby vůz takto utrpěl. Přesto není zničený, jen to není auto typu „sednout, jet a o nic se nestarat”.

Z dosud uvedeného jste jistě pochopili, že před sebou máme verzi pro velkou Británii. Před 20 léty by to bylo minus, protože dostat takové auto do perfektně provozuschopného stavu u nás by stálo znovu jeho britskou pořizovací cenu, takové „fávo” už dnes ale není na ježdění. To je sběratelský kousek a vývozní verze s volantem vpravo jej činí jen výjimečnějším. Podle veřejného britského registru se dnes v provozu pohybuje už pouhých 8 takových Favoritů, i když se jich jen v Británii prodalo skoro 7 tisíc. Ke světovému unikátu už opravdu není daleko...

Pokud byste o něj měl zájem, k mání je v Cardiffu za velmi příznivou cenu jen 1 500 GBP, tedy něco málo přes 40 tisíc Kč. To je opravdu málo na takovou vzácnost s tak malým nájezdem, bude to ale chtít ještě slušný rozpočet navíc, abyste si poradili zejména s korozí. Pak půjde o slušnou cennost, však v prodeji vídáme i více opotřebované kusy klidně za stovky tisíc. Jestli pro vás Favorit takovou hodnotu má, je jiná věc, to ale budete nejlépe vědět sami.

Favorit 136 LS z roku 1990 ve verzi pro Velkou Británii je dnes velká vzácnost, s 16 tisíci najetými km to může být i unikát. Škoda, že rezne, za požadovanou cenu jde ale pořád o velmi zajímavou nabídku. Foto: Georgina, publikováno se souhlasem

