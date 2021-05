Vzácný dieselový Mercedes AMG se v pěkném stavu v prodeji nevidí, vznikl jen jediný před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Becker-Trade-Center, publikováno se souhlasem

Značka Mercedes-Benz byla po léta skoro synonymem slova „diesel”, a tak by člověk skoro samozřejmě čekal, že naftová AMG budou něčím normálním. Jenže automobilka se jim vyhýbala, až na jednu výjimku.

Dieselové motory jsou dnes druhem na vymření a je to škoda. Jakkoli jsme nikdy nepatřili mezi jejich nadšené příznivce, jejich efektivita a z ní pramenící příhodnost pro určitá využití si zasloužila respekt. Bohužel, svět nebo přinejmenším Evropa v posledních dekádách jako by nepřemýšlela - nejprve se diesely cpaly do všeho, kam se i nehodily, dnes se neobjevují pomalu v ničem, a to ani v autech, kam by se hodily. Přitom pořád fungují - kolegovi se před pár týdny po letech dostal do rukou současný VW Passat 2,0 TDI se 150 koňmi a bez sebezapření s ním jezdil do 5 litrů nafty na 100 km. Jaký jiný pohon auta střední třídy dnes tohle umí?

Nyní se ale vrátíme do dob, kdy se naftové motory dostávaly pod kapotu pomalu všech aut. V první polovině předminulé dekády byly naftové motory skutečně v rozpuku a mánie kolem nich se nevyhýbala ani sportovně laděným autům. Tak se stalo, že Mercedes, který jinak pro diesely hořel, udělal výjimku a poprvé - a dnes můžeme říci, že i naposledy - postavil model divize AMG, který nepoužíval objemný benzinový, ale o něco menší naftový motor.

S paketem označeným písmeny písmeny AMG si tedy i dnes koupíte kdejaký naftový model, „skutečné” dieselové AMG ale v minulosti vzniklo opravdu jen jedno - jednalo se o typ C30 CDI AMG, který byl mezi léty 2002 a 2004 dostupný jako sedan, kombi i tzv. sportkupé, z nichž ten poslední jmenovaný se dočkal i jistého věhlasu. Jinak jde o vcelku neznámý vůz.

Jak již jméno naznačuje, šlo o model vybavený třílitrovým naftovým šestiválcem upraveným divizí AMG, který ve své době disponoval vcelku mimořádnými parametry - výkonem až 170 kW (231 koní) a točivým momentem nejvýše 540 Nm, díky nimž zrychloval na stovku za 6,8 sekundy a dosáhl elektronicky omezené maximální rychlosti 250 km/h.

U AMG si pohráli i s nastavením podvozku, vůz dostal lepší brzdy a ze 100 na 0 km/h deceleroval podle údajů výrobce na dráze 36 metrů. Poháněná kola byla samozřejmě zadní, převodovka podobně samozřejmě automatická a vůz se zdál být vzhledem k preferencím zákazníků Mercedesu velmi dobrou nabídkou. Přesto se ale zřejmě nesetkal s patřičným úspěchem, z portfolia výrobce postupně zmizel a nikdy se do něj nevrátil.

Nevíme, kolik se těchto aut vyrobilo a prodalo, muselo jich ale být velmi, velmi málo. Na celém širém Mobile.de nabízející desítky kusů i kdejakého raritního veteránu najdete dnes pouhé tři C 30 CDI AMG. A protože jejich nabídku čas od času sleduji, vím, že téměř vždy jde o vozy s mnoha sty tisíci najetými km - však jde o skoro 20 let staré diesely, kdo by s nimi jezdil pár tisíc km za rok?

Přesto se minimálně jeden takový člověk našel a nyní své C 30 CDI v žádoucí verzi kombi nabízí. Není to žádná voňavka, na autě jsou vidět léta i 106 tisíc najetých km, na poměry tohoto vozu jde ale o velmi zachovalý kus. Prodávající tvrdí, že je v bezvadném vizuálním i technickém stavu, není na tom nic poničeného, má už 17 let pečlivě vedenou servisní historii a dva měsíce starou STK. Pokud máte na tento vůz spadeno, jde o skutečně výjimečnou nabídku.

Vzhledem k tomu, že auto není vysloveně garážová královna, nestojí nesmyslné peníze, i když vyloženě laciné také není - 11 500 euro znamená asi 292 tisíc Kč. Obecně vzato dost peněz na 17leté Céčko, ale na tohle Céčko? Na takovou vzácnost v pěkném stavu? Stojí to za úvahu.

Jen jednou jedinkrát Mercedes postavil plnotučné dieselové AMG a nabídl jej lidu. Moc se ho zjevně neprodalo, slušně zachovalý kousek, jako je tento, je dnes v prodeji rarita. Foto: Becker-Trade-Center, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler