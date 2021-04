K mání je vzácný francouzský pokus o lidový luxus, 1 ze 150 aut je dodnes nejeté před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf Sloetjes, publikováno se souhlasem

Není to vyloženě garážová královna, na to si vůz na silnicích přece jen něco málo užil, moc toho ale věru nebylo. Díky péči dodnes prvního majitele tak můžeme vidět, jak Peugeot zkoušel v 90. letech lovit v mainstreamu luxusem.

Pokusy automobilek hlavního proudu oslovit náročnější klientelu jsou staré pomalu jako automobilismus sám. I dnes najdeme v nabídce běžných výrobců vrcholná provedení běžných modelů, která mají za cíl udržet značce přízeň tradičního klienta, který je s jejími vozy v zásadě spokojen, jeho možnosti už mu ale dovolují sáhnout i po něčem lepším. Pro příklad nemusíme chodit daleko - taková Škoda Superb Laurin & Klement je v podstatě „nemístně” noblesní provedení obyčejného auta, ale daří se mu. I škodovka má svou náročnou klientelu, která nemá problém dát za její vůz klidně 1,5 milionu Kč.

Tento recept funguje u velkých aut, u těch menších ale nikoli. Je to logické - kdo je spokojen se Superbem a chce víc od Škody, koupí si lepší Superb, dále už jít nejde. Kdo je ale spokojen s Fabií a chce i může mít víc, koupí si spíše větší model, třeba Octavii. A běžné kupce levných aut drahé věci obvykle nezajímají. Nepamatujeme tak případ, kdy by nějaký mainstreamový výrobce výrazně uspěl s malým luxusním autem, to ale neznamená, že to kdy automobilky přestaly zkoušet. A některé pokusy se datují do už pěkně dávné minulosti.

Auto, které vidíte níže, je Peugeot 205, to asi pozná každý. Není to ale ani trochu obyčejný Peugeot 205 - má kola z verze GTi, ale GTi to není a tuning už vůbec. Jde o luxusní verzi zvanou SEVE, která dostala tu nejlepší technickou i komfortní výbavu své doby, ovšem nikoli s cílem oslovit příznivce rychlých aut, ale s cílem oslovit náročnou klientelu toužící po v podstatě normálním autě.

Pod kapotou tak skončil motor 1,9 z verze GTi, akorát odladěný na 105 koní. Z kol se daly zvolit ony známé 15" ráfky z verze GTi a dovnitř putovaly veškeré myslitelné prvky. Tohle auto tak má nejen věci jako dálkový centrál, elektricky ovládaná okna a další prvky nebo klimatizaci, ale i kožené čalounění a dřevení obložení. Když se k tomu přidá vyparáděné provedení zevnějšku, nelze říci, že by tohle auto nemělo šmrnc - dodnes působí jako černá labuť mezi bílými, i když jeho barva je oficiálně tmavě zelená (Vert Sorrento Nacre).

Takové věci se nám líbí, svého času ale vůz oslovil minimum zákazníků, byl prostě moc drahý. Verze SEVE se tak prodalo jen asi 150 kusů a je jasné, že většina z nich dávno neexistuje. Tento kousek je ale dodnes prakticky nejetý, pouhých 37 446 km za 28 let je prakticky nic. Navíc jej dodnes vlastnil jeden člověk, původní kupec ze Španělska, který jej více garážoval než používal. A když vyjel, bylo to za sucha. Říci, že auto vypadá podle toho, je slabé vyjádření, vypadá perfektně.

Podívejte se na něj sami, je to pozoruhodná vzácnost. A nebo si jej kupte, na prodej je nyní v Nizozemsku. Cena ale odpovídá výjimečnosti, 29 950 Eur je v přepočtu tučných asi 773 tisíc Kč.

Takto chtěl Peugeot v první polovině 90. let oslovit náročnou klientelu jinak tuctovým malým autem. Moc neskóroval, jeho 205 SEVE si koupilo jen asi 150 lidí, jeden z nich je teď na prodej ve stavu A1. Foto: Autobedrijf Sloetjes, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler