K mání je vzácné auto sultána Bruneje, na 1 z 281 exemplářů je překvapivě levné před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Jaguar

O absolutní láci v tomto případě nemůže být řeč, je to pořád auto za osmimístnou sumu v korunách. S ohledem na výjimečnost tohoto vozu a historii konkrétního kusu ale vážně moc nestojí.

Na počátku devadesátých let byl segment nejlepších supersportů planety obohacen o pozoruhodné vozy, které prakticky z ničeho usilovaly o titul nejrychlejšího auta planety. Bugatti EB110 na tomto poli uspělo, ještě před ním se ale na vrchol potravinového řetězce postavil jiný stroj - Jaguar XJ220. Ten byl mezi léty 1992 a 1993 nejrychlejším silničním vozem planety a v roce 1991 s časem 7:46,36 na dlouho stanovil i rekord produkčních aut na Severní smyčce Nürburgringu.

Stroj byl původně představen jako koncept na autosalonu v Birminghamu v roce 1988. Prototyp byl osazen atmosférickým dvanáctiválcem s pohonem všech kol, ale kvůli rozpočtovým škrtům reagujícím na globální recesi počátku devadesátých let skončila výrobní verze modelu XJ220 u šestiválce a dvojitým přeplňováním. Výkon 404 kW (549 koní) motoru s 642 Nm točivého momentu navíc mířil výhradně na zadní nápravu.

Auto i proto ve své době nebylo úspěšně a za zdmi fabriky Jaguaru v Bloxhamu vzniklo pouze 281 kusů, každý v ceně 470 000 BGP (dobovým kursem 24,4 milionu Kč). Není divu, že šlo o jedno z nejdražších nových aut světa. I dnes se za ojetý Jaguar XJ220 platí mimořádně hodně, zejména pokud má vozidlo zajímavou historii.

Tmavě zelený kus z roku 1991 s výrobním číslem 220693 vlastnil jeden z nejbohatších lidí světa a druhý nejvýznamnější současný monarcha planety. Miliardář a sultán Hassanal Bolkiah vládne Bruneji z největší soukromé rezidence, která má téměř 1 788 pokojů, z toho 257 koupelen.

Sultán je známý velkolepými požadavky, jako vášnivý sběratel aut tuto zálibu posunul úplně do jiných sfér. Ve svém vlastnictví schraňuje tisíce vozů, některé zdroje uvádí dva tisíce, ale jiní hovoří až o sedmitisícové kolekci těch nejlepších aut. Do této šokující flotily spadá třeba přes 600 Rolls-Royců, na 400 Bentley, 13 Koenigseggů, 5 McLarenů F1 nebo 10 Astonů Martin One-77, kterých se vyrobilo jen 77. Schraňovat by měl též jediný Koenigsegg Agera CC GT, jediné Porsche Carma, jediný Aston Martin DB4 GT Zagato, jediný Mercedes-Benz CLK-GTR a spoustu specialit od Ferrari. Cena toho všeho se odhaduje minimálně na 100 miliard Kč.

Zpět k prodávanému Jaguaru, který byl vylosován jako ten, který půjde z kola ven a v roce 2002 putoval z Bruneje do Velké Británie. S ohledem na množství aut v Sultánově garáži nepřekvapí, že do září prodejního roku měl supersport na tachometru jen 2 272 kilometrů. Také další vlastník jej šetřil a dnes má najeto 9 633 kilometrů.

Stav odpovídá minulým vlastníkům, kteří mají miliony na pořízení a neváhají podobné sumy investovat do údržby svých kolekcí, jak můžete vidět na zdrojovém odkazu. Proto se zakázková barva karoserie nesetkala s žádným poškozením, exteriér je snad v lepší kondici než po opuštění továrny. Interiér člověku připomíná nedotknutelný prostor, kam se bojí usednout, aby nepocuchal přesně nažehlené koberečky pískové barvy ladící s ostatními potahy kabiny. Jen volant, řadicí páka, palubní deska a výplně dveří kontrastují černým zbarvením. Nic přehnaného, naopak vše do sebe krásně zapadá.

Prodejní cena vozu je stanovena na 399 995 GBP (12,1 milionu Kč), což je málo nejen ve srovnání s původní cenou vozu, ale i překvapivě málo s ohledem na historii tohoto výjimečného exempláře - sultánova auta bývají často perlami kolekcí zámožných majitelů. Inu, tyto Jaguary, byť jde o velice vzácná auta, stále nedosahují renomé svých zejména italských konkurentů, u kterých cena stále závratně roste.

Jaguar XJ202 s pořadovým číslem 269 říkal pane brunejskému sultánovi, to jej činí ještě zajímavějším. Přesto nestojí až tak mnoho. Ilustrační foto: Jaguar

Zdroj: Amari Supercars

Mirek Mazal