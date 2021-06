K mání je vzácný vrchol německého luxusu. Mohlo jej mít jen 70 VIP, tento patřil králi včera | Mirek Mazal

Naprostá většina lidí nebude ani tušit, že takové auto vzniklo. Nabídnuto bylo jen 70 váženým klientům z celého světa, teď se jeden takový Mercedes S 63 AMG W220 objevil v prodeji.

Mercedes-Benz S 63 AMG spadá už léta mezi to nejlepší z nabídky osobních automobilů nejvyšší třídy. Vrcholně luxusní i výkonný model vždy sloužil jen lidem z vyšších společenských vrstev, dnes i v několika předchozích generacích si ale takový vůz mohl a může koupit kdokoli s dostatečně tučným bankovním kontem.

Případ generace W220 byl jiný - tehdy z téměř půl milionu celkem prodaných vůz patřilo pouhých 70 z nich dvanáctiválcovému provedení s prodlouženým rozvorem nesoucím právě výše zmíněné jméno. Pokud si nyní ťukáte na čelo a říkáte si, že modely 63 byly u Mercedesů AMG vždy osmiválce, věřte, že tady tomu tak není - skutečný jednorožec mezi luxusními sedany třídy S měl a má pod kapotou dvanáctiválec.

O skoro neznámé verzi veřejnost nevěděla a ani řada prodejců o ní nemohla mít tušení. Dostupná byla pouze nejváženějším klientům, skutečným VIP z řad bohatých byznysmenů, královských rodin anebo vysoce postavených politiků. Právě jeden z takových, belgický král Albert II., byl prvním majitelem auta na fotkách níže, které se nyní objevilo v prodeji.

Jak jsme již zmínili, během striktně omezené produkce bylo dokončeno pouze sedm desítek prodloužených exemplářů s přirozeně plněným agregátem M137. Benzínový pohon 6,3 V12 se pyšnil výkonem 326 kW (443 koní) a točivým momentem 620 Nm posílaným dále přes automatickou převodovku na zadní kola. Všechny verze S 63 byly dodány s jiným podvozkem, i když se vzhledově téměř nedaly rozeznat od dostupnějšího typu S 55 AMG.

Vzácnost sběratelské hodnoty stojí belgickém Evere u prodejce specializujícího se na podobné zvláštnosti. V nabídce má více exkluzivit, ale teprve dobová VIP limuzína kolem sebe chrlí charisma. Decentní úpravu vnějšího vzhledu střídá černý interiér plný černé kůže v kombinaci kořenovým dřevem. To pravé místo pro dlouhé trasy je plně vybaveno všemi dostupnými vymoženostmi té doby, exkluzivní zákazníci mohli mít například vyhřívaná i větraná sedadla, čtyřzónovou klimatizaci, stmívání zrcátek nebo výsuvné střešní okno.

Tachometr ukazuje 84 tisíc ujetých kilometrů a bylo by divné najít u takového vozu větší opotřebení. Všechno během 19 let na světě trochu utrpělo, nového majitele ale bude vůz dál hýčkat... jako krále. Tím nyní může být poprvé kdokoliv se slabostí pro starší automobily s 33 500 eury (asi 853 tisíci Kč) v kapse. Není to málo peněz, za takovou vzácnost nám to ale nepřijde jako přestřelená cena.

