K mání je zánovní BMW 5 s šestiválcem za cenu Škody Scala, má i věci, které nové nenabídne

/ Foto: Klasyka Gatunku, publikováno se souhlasem

Může se zdát, že na dnešním přehřátém trhu s ojetinami není možné narazit na zajímavou nabídku. Přinejmenším zajímavé alternativy k obyčejným novým autům s polovičními motory ale stále k dispozici jsou.

Pokud dnes zatoužíte po BMW s atmosféricky plněným motorem, nepochodíte u žádného nového modelu. Dokonce i vyšší řady pozbyly nejen tradiční řadové šestiválce, ale i vidlicové osmiválce, desetiválce a dvanáctiválce. Hledat je třeba mezi ojetinami a jestli nepatříte k odpůrcům éry Chrise Bangla v křesle šéfdesignéra německé značky, pak to, co máme dnes před sebou, vám může učarovat.

Jde o BMW 530i generace E60, sedan s ještě klasickým, velmi spolehlivým atmosférickým řadovým šestiválcem M54 o objemu tři litry, který dává 231 koní výkonu. Zadní kola pohání přes automatickou převodovku, což někomu může vadit, ovšem za stav to tomuhle autu odpusťte. Má najeto jen 30 504 kilometrů a vypadá na to. Je jako nové, byť sjelo s výrobní linky už v roce 2005. Fotky vám v tomto ohledu poví více, známek jakéhokoli opotřebení kdekoli je vně i uvnitř naprosté minimum

Výbavou vůz neohromí, první majitel z Itálie sice sáhl po paketu M, který dělá z pětky E60 v rámci možností hezké auto, jinak se ale s výbavou nepřetrhl - na palubě není téměř nic zvláštního, třeba ani vyhřívaná sedadla. Kdo má ale rád jednodušší auta, ke kterým se logicky váže menší pravděpodobnost budoucí poruchy, ten bude spokojen. To nejdůležitější k životu ostatně a palubě je.

Je to zkrátka zajímavá, troufneme si říci výjimečná nabídka. Auto přitom může být vaše za 84 500 zlotých, tedy asi 470 tisíc korun. Není to málo na šestnáctileté auto, ale je-li stav takový, jak naznačují fotky i další dostupné informace (vůz má třeba dodnes původní pneumatiky - jako důkaz autenticity), je to skoro nové auto, které kdysi stálo přes 1,5 milionu Kč a ze své původní užitné hodnoty neztratilo téměř nic.

Takže pokud se díváte třeba po Škodě Scala, která pořád s litrovým tříválcem vyjde jen s lepší výbavou Style na stejné peníze, možná by stálo za to si udělat výlet do polského Radlinu a podívat se tam na tohle BMW. Už ten šestiválec za to stojí - je prakticky dokonalý, je to vrchol jedné evoluce, který zabila jen honba BMW co nejnižší papírovou spotřebou resp. emisemi CO2.

BMW řady 5 generace E60 se sice nelíbí každému, ale s paketem M není vyloženě neatraktivní. Tohle konkrétní je dodnes zánovní a má pod kapotou atmosférický šestiválec. Foto: Klasyka Gatunku, publikováno se souhlasem

Zdroj: Klasyka Gatunku

