K mání je zánovní Mercedes, co ještě vydrží vše. Tento 190 D léta skladoval majitel ročník 1933

/ Foto: Autohaus Schwaben Reutlingen, publikováno se souhlasem

Pokud máte v současné situaci intenzivní nutkání připravit se na světovou apokalypsu, tohle může být jeden z vhodných prostředků. Auto, které platí za nezničitelné, které k chodu nepotřebuje téměř nic krom nafty, je k mání v doslova muzejním stavu.

Spousta lidí přísahá na staré Mercedesy, na jejich pověstnou kvalitu a dlouhověkost. Problém je, že takové auto si už dnes jako nové nekoupíte. Tedy alespoň většinou, nyní ale máte příležitost jeden skoro nový stroj tohoto ražení pořídit. Je to model 190 D z roku 1987, který za svých 34 let provozu najel jen 27 334 kilometrů. Není to vtip ani překlep, nechybí tam nula, prostě pár set kilometrů za rok, několik dekád.

Auto si jako nové koupil majitel ročník 1933. V roce 1987 to nebyl žádný stařík, přesto s vozem skoro nejezdil. Dokonale zmapovaná servisní historie ukazuje průběžné stavy km:

- v roce 1987 to bylo 2 056 km

- v roce 1997 šlo o 13 519 km

- v roce 2005 jsme se dostali k 20 803 km

- v roce 2017 k 25 974 km a... zbytek už si domyslíte.

Vůz prý nikdy neviděl sníh, zřídka déšť a byl celou dobu garážovaný. A je to na něm vidět, vypadá dodnes zánovně. Nic prý není zrezivělé, interiér je dokonale čistý - tohle auto je prostě tak blízko stavu, v jakém vyjelo z továrny, jak to u 34 let mírně používaného vozu jen jde.

Je to pomalu svatý grál mezi takto starými-novými auty, jeho cena ale pochopitelně není nízká - pokud byste jej chtěli, utratíte 17 990 euro, tedy asi 462 tisíc korun. Není to až tak extrémní suma a jsme si skoro jisti, že se najde sběratel, kterému se bude tento vůz náramně hodit. Nebo fanoušek, kterému se nechce dávat násobky této sumy za novou třídu C s nejasnými vyhlídkami na dlouhověkost. Či někdo, kdo čeká konec světa, neboť tohle auto opravdu nepotřebuje téměř nic krom nafty k tomu, aby fungovalo.

Na misku vah je třeba položit i fakt, že tohle auto dává z dvouapůllitrového motoru jen 90 koní. Je to starý atmosférický diesel, takže od něj nelze čekat v podstatě žádnou kultivovanost. Maximální rychlost je 174 km/h a o pružnosti si asi dovedete udělat představu, na rychlé přesuny tohle auto nebude. Pokud se ale o něj budete starat, možná vám bude sloužit do doby, než vám doktor v 80 letech sebere papíry, protože nepoznáte srnu od semaforu.

Tohle je pro změnu výhoda atmosférického dieselu podobných parametrů - nezabije ho ani jaderná válka. Zbytek auta je prostě prověřený léty zkušeností jeho někdejších majitelů, málokterý z Mercedesů je odolností tak vyhlášený jako 190 alias W201. Pokud by vám tyto hodnoty stály za zmíněnou sumu, auto stojí u vstřícně vystupujícího dealera z německého Reutlingenu.

Tohle není auto z muzea Mercedesu, jen prostě 34 téměř nejezdilo a bylo o něj řádně pečováno. Teď je na prodej. Foto: Autohaus Schwaben Reutlingen, publikováno se souhlasem

