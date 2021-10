Klání opulentního cruiseru se supervýkonným luxusním cesťákem skončilo totálním debaklem před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari, koláž Autoforum.cz

Jsou to dvě auta, která pojí mimořádný výkon s vlastnostmi, jež si s ním automaticky nespojíme - komfortem, luxusem a opulencí. Ve vzájemném srovnání ve sprintu je obvykle nevidíme, tady máme tu možnost.

Lidé obvykle chtějí buď auto rychlé, nebo auto pohodlné, jsou to ne zcela slučitelné vlastnosti. Aby vůz fungovat opravdu dobře s extrémně vysokým výkonem, potřebuje obvykle naladění, které se neslučuje s komfortem a vice versa. Vzhledem k vývoji automobilového světa posledních let, kdy jsou bohatí lidé stále méně ochotni investovat do jednoúčelových modelů a faktu, že k drahému luxusnímu autu tak nějak samozřejmě patří i silný motor, se výrobci snaží oba extrémy v určitých autech alespoň co nejvíce sblížit.

Mezi ty, kteří to dotáhli nejdále, patří Ferrari a Bentley. I když je Ferrari vyhlášené hlavně sportovními modely, do loňska nabízelo supervýkonný luxusní cesťák jménem GTC4Lusso (dříve FF), který se v obou zmíněných směrech dostává mimořádně daleko. Na jednu stranu je to čtyřmístný luxusní vůz, který navzdory dvojici dveří komfortně ubytuje i cestující vzadu, na tu druhou má pod kapotou brutální 6,3litrový dvanáctiválec s 690 koňmi. Ty míří na všechna kola přes trochu bizarní systém 4RM.

Proti němu postavil Mat Watson z Carwow na letišti Bentley Continental GT, což je velmi podobně střižený automobil, akorát má na prvním místě komfort. Podle nás měl Mat vzít dvanáctiválcovou verzi Speed s pevnou střechou (dnes jediné provedení s motorem W12, ostatní už jsou jen osmiválcová), což je opravdu skoro perfektní britský ekvivalent GTC4Lusso, nepohrdneme ale ani srovnáním s kabrioletem s motorem 4,0 V8 s dvěma turby, který generuje 555 koní a posílá je znovu na všechna kola. V takovém případě se ale nelze divit výsledku.

I když rozdíl 135 koní ve výkonu (podpořený i čtyřmi metráky nadváhy GT Convertible) může naznačovat i větší rozdíl, nesmíme zapomínat, že Ferrari má atmosféricky plněný motor, takže číslo maximálního výkonu není úplně vypovídající. Tak či onak byl výsledkem debakl pro Bentley - čtvrtmíle za 11,6 sekundy za Ferrari, které ji zdolalo za 11,4 sekundy, ještě nezní tak hrozivě, v praxi už to ale dá vcelku velký odstup. Ještě větší je při akceleraci s letmým startem, zejména pak s předem zařazenou rychlostí a tuplovaný při deceleraci, kdy je Ferrari v jiné lize.

Překvapení to asi není, Ferrari by mělo v dynamických disciplínách excelovat. Sláva jemu, čest Bentley, škoda jen, že s GTC4Lusso je amen. Nahradí jej první SUV značky, které stěží bude tak dobře zvládat rychlou jízdu, třebaže nepochybujeme, že v přímce může být velice snadno ještě rychlejší.

Bentley Continental GTC V8... Foto: Bentley



...i Ferrari GTC4Lusso jsou extrémním spojení luxusu, komfortu a dynamiky, v přímém dynamickém klání ale za delší kus provazu tahá Ital, a to velmi jednoznačně. Škoda, že Bentley nedorazilo ve verzi W12 s pevnou střechou, to by mohlo vypadat jinak. Foto: Ferrari

