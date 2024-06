Koenigsegg žádá majitele 28 drahých hypersportů, aby s nimi ihned přestali jezdit, netuší, proč došlo ke konflagraci jednoho z nich včera | Petr Miler

/ Foto: Koenigsegg

Vskutku žhavá víkendová novinka má velmi nepříjemné sekundární dopady, hlavně pro samotný Koenigsegg. Díky tomu víme, že Jeska dodal už 28 exemplářů. A pokud by všechny shořely jeho vinou, byl by to pro firmu obrovský, potenciálně ruinující průšvih.

Někteří s oblibou říkají, že auta už veřejnost nezajímají, že jde o přežitek a nikoli zdroj zájmu, že si lidé dávno našli jinou zábavu. Někteří možná, ale jinak tomu nevěříme ani za mák, a to nejen kvůli tomu, že náš automobilový magazín pořád čtou miliony Čechů. Pokud má být tento odklon symbolem jakési pozdní evoluce společnosti, pak mohu celkem s jistotou říci, že se tomu u nás ani neblížíme.

Jak už jsem mnohokrát poznamenal, asi polovinu života trávím v Nizozemsku, kde ani auta, která jsou u nás velmi výjimečná, nejsou nijak zvlášť mimořádná. Takové Porsche 911 tam zahlédnete na každém rohu, přesto stačí sednout k někomu do barevně či technicky výjimečné devětsetjedenáctky a lidé se sbíhají. Dejte pár takových aut dohromady a sbíhají se davy, přidejte něco jako Bugatti nebo Pagani a máte z poloviny plné náměstí. A to je třeba dodat, že jde o zemi, kde jsou lidé už roky doslova šikanováni brutálním zdaněním jakkoli výjimečných automobilů, takže i „blbá” základní 911 tam stojí od 186 900 Eur, tedy 4,6 milionu Kč. Cokoli lepšího je jen dražší a dražší, přesto to lidi neotrávilo.

Když se pak - nedej bůh - majitelům podobných vozů stane něco nepříjemného, jsou z toho zprávy, které oblétají svět, o což by se údajný nezájem asi znovu nepostaral. Tak se stalo, že se magnetem pozornosti stal víkendový požár Koenigseggu Jesko, tedy pořád poslední novinky švédského výrobce hyperaut. Nyní o celé události víme víc díky nadšencům z EggRegistry a do pozitivnějšího světla ji to bohužel neposílá.

Jak už padlo, k incidentu došlo během parády majitelů v rámci evropského dostaveníčka majitelů vozů této značky, které si nakonec mělo říkat „6to6 Europe Tour 2024”. Oním Jeskem bylo teprve před pár týdny dodané provedení NÜR Edition a pochází s odhalenou strukturou karbonové karoserie a zlatými intarziemi exteriéru. Vše se odehrálo už v sobotu okolo 10. hodiny dopolední a můžeme nyní aspoň s úlevou potvrdit, že oba cestující opustili vůz bez úhony ještě před tím, než shořel. Tím ale dobré zprávy končí.

Na videu níže můžete spatřit auto ještě fit, vidět je i následný požár. Ten byl opravdu mimořádně zničující, neboť z vozu zbylo jen pár elementů základní konstrukce, disky kol a části výfuku, to je vše. Problematické pro samotný Koenigsegg je ale nyní hlavně to, že netuší, proč k tak živelné konflagraci došlo a pochopitelně se obává, že na vině je konstrukční vada, která může být vlastní i všem ostatním vyrobeným exemplářům. Pokud by všechny shořely a Koenigsegg za to byl odpovědný, bylo by nejspíš po automobilce.

Ta proto všechny zbylé z 28 majitelů Jeska požádala o to, aby s autem ihned přestali jezdit: „Z přemíry opatrnosti žádáme všechny majitele a řidiče Jeska, aby zanechali dalšího ježdění se svými auty, dokud nebudeme mít příležitost lépe porozumět vzniklé situaci,” uvádí automobilka. Je ale třeba říci, že je otázkou, co vlastně ještě může zjistit - krom výpovědí posádky a očitých svědků toho moc není, samo auto je skoro doslova na tabák.

Věříme, že majitelé Koenigseggů se s tímto stavem vypořádají a chvíli budou schopni vzít zavděk nějakým tuctovým Ferrari či Lamborghini. A Koenigsegg do té doby minimálně prověří a případě vyloučí možné příčiny požáru. Jakmile budeme vědět víc, ozveme se samozřejmě s novými informacemi.

Koenigseggů Jesko o víkendu ubylo, automobilka se nyní snaží přijít na kloub tomu, co se stalo. Proto majitele žádá, aby s vozy raději nejezdili, případné další požáry by ji mohly zruinovat. Foto: Koenigsegg

Zdroj: EggRegistry

Petr Miler

