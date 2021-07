Kolik může mít najeto stylový VW Arteon za pouhé 2 roky? Čeští bazaristé se o něj poperou před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: SASU CM Automobile, publikováno se souhlasem

Tento vůz vám ukážeme jen pro to, abyste nežili v iluzi, že dvouletý vůz po prvním majiteli musí být zaručeně sotva jeté auto s bezproblémovou historií. Nemusí, i stylovka může jezdit jako o život.

Podvodníci by v naší společnosti nikdy nemohli přežívat a dále páchat nepravosti, kdybychom jim k tomu nedávali příležitost. Tím nechceme hájit nikoho, kdo si založil svou živnost na balamutění ostatních, podvod je ale stejně jako jiné zločiny otázkou příležitosti a tu k tomu zkrátka musíme dávat my. V případě ojetých aut tak činíme hlavně tím, že věříme, čemu věřit chceme, nikoli tomu, čemu bychom věřit měli.

Čeští experti na ojeté vozy z Cebie říkají, že naprostá většina u nás nabízených ojetin má nějak pozměněnou historii, a je tedy nabízena s jinými parametry, než těmi skutečnými. Často je to nevinné, auto s nárazníkem opraveným v autorizovaném servisu není nutné inzerovat jako havarované, protože co je to za „havárii”, když vám neopatrný jezdec na skútru sedře trochu laku? Pak je tu ale hromada jiných případů, kdy je zboží nabízeno s docela jinými parametry, než jaké odpovídají realitě, a to už je prostě podvod. A velmi často se týká počtu najetých kilometrů.

I když sami s oblibou říkáme, že více ojeté auto může být lepší koupí, než to méně ježděné, pokud mělo pečlivého majitele, který na ničem nešetřil, neomlouvá to fakt, pokud je vám nabízena ojetina se záměrně zkreslenou kilometráží. Má to spoustu aspektů, od nižší hodnoty více ojetého auta až po fakt, že můžete neúmyslně zanedbat servis důležité části, pokud si oprávněně myslíte, že jej auto se 100 tisíci km ještě nepotřebuje, když se má dělat ve 200 tisících km. Právě ty už ale může mít bez provedené údržby odkroucené.

Že se stáčení tachometrů pořád daří, je bohužel dáno i liknavostí kupujících. Historie aut se dnes dá docela dobře nezávisle ověřit a pokud data k dispozici nejsou (typicky u dovezených vozů), je třeba se pídit po všech možných informacích, být podezíravý a dát od auta ruce pryč, jakmile cokoli dokonale nesedí. Vychytralí čeští bazaristé v tom umí chodit - vybírají si levná auta, u kterých lze historii zamaskovat, která nepůsobí dojmem, že by mohla mít tolik najeto. Někdy dokonce sama svou povahou ospravedlňují nižší nájezd. Jako to, co vám ukážeme dnes.

Jde o VW Arteon z roku 2019, tedy stylový model, který si málokdo kupuje na zdolávání velkých nájezdů. Není to obvyklé auto taxikářů, není to obvyklý firemní vůz a když je z Francie, kde nelze snadno „nalítat” 100 tisíc km za rok po Autobahnu jako nic, tak kolik by mohlo mít najeto? Takto se ptají sami sebe lidé, když koukají na nabídku vozu s neověřitelnou historií v českém bazaru za výhodnou cenu a bez odporu se nechají nachytat. Odpověď je přitom prostá: Může mít najeto úplně cokoli. A zatímco pravděpodobnost, že hodně ojeté bude náhodně vybrané auto ze vzorku evropských kusů, u toho lákavě dostupného vozu cíleně dovezeného zdaleka, který stojí za plotem českého prodejce, je ona pravděpodobnost dost vysoká.

Už jsme vám v minulosti ukazovali extrémy mezi extrémy, dobře vypadající auta klidně s 544 tisíci km najetými za 23 měsíců. Tento Arteon tak daleko nezašel, ale podívejte se na něj a řekněte: Napadlo by vás, že může mít po dvou letech najeto 264 342 km? Přes 130 tisíc km za rok? Přes 10 tisíc km každý měsíc? To je na takové auto opravdu hodně, podle informací prodávajícího nejde o taxík ani nic podobného, prostě auto člověka, co hodně jezdil. A jistě se o něj také dobře staral, má za sebou všechny kontroly a na 264 tisíc km jednoduše nevypadá.

Nevíme, jestli je to za 20 900 euro (tedy asi 536 tisíc Kč) dobrá nabídka, pro koncového kupce asi ne. Ale jsme si skoro jisti, že už teď vůz nalákal někoho z obchodníků, kteří v něm vidí příležitost vydělat na něčí důvěře - však je to R-Line 2,0 TDI se spoustou výbavy, takové auto jako nové vyjde na 1,1 milionu Kč bez jediného příplatku, panoramatickou střechou a dalšími „extras” snadno na 2,5násobek současné ceny. A to je po dvou letech sakra lákavé, když stočení „nebolí” a cenu pošle výš o stovky tisíc Kč jedním tahem.

Tak prosím nebuďte nemístně důvěřiví, jakékoli auto může najet za jakoukoli dobu skoro cokoli - vždy rozhodně víc, než by vás napadlo. Nevěřte tedy dojmům, věřte faktům a kupujte jen auta, u kterých si můžete být jisti, že vás někdo netahá za fusekli. Opak může přijít hodně draho.

Hezký, dvouletý Arteon, kolik ten mohl najet? No, najel přes 260 tisíc km a pro vychytralé české obchodníky to bude neodolatelné lákadlo. Foto: SASU CM Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

