Korejci dostali od Němců na letišti stručnou a rychlou lekci z efektivity, musí se ještě učit před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen/Kia, koláž Autoforum.cz

Vzestup korejských automobilek v posledních letech je ohromující a úctyhodný. Pořád ale platí, že dekády zkušeností s vývojem jedněch z nejlepších aut svých tříd nedohoníte během pár let.

Popravdě řečeno jsme k oběma autům, která se tentokrát sešla v letištním srovnání Mata Watsona z Carwow, docela kritičtí. Na jedné straně stojí Kia Stinger GT, podle nás jedno z nejpřeceňovanějších aut posledních let. Slyšeli jsme na něj hodně chvály, když jsme jej ale konečně mohli vyzkoušet, bylo to obrovské zklamání. Je to jeden z těch vozů, které kolega vrací s trochou nadsázky se slovy: „Nejede, nebrzdí, nezatáčí.”

Tohle auto nedělá nic tak dobře, jak by se od více jak 360koňového sportovního sedanu dalo očekávat. Ani jeho dynamika v přímce není adekvátní faktu, že jde o takové korejské BMW, vůz s dvakrát přeplňovaným šestiválcem vpředu a pohonem zadních či všech kol. Převodovka je rozpačitá, ovladatelnost též, brzdy absolutně nezvládají sekundovat ani oné ne až tak ohromující dynamice (nakonec jde o skoro 1,9 tuny vážící vůz) a i zatáčkami se tohle auto plácá se salónní nepřesvědčivostí. Dokud s ním jedete pomalu, máte pocit, jaký dobrý obchod jste udělali, však máte zadokolku s šestiválcovým turbem za solidní cenu. Jakmile jej ale vezmete u úst, zjistíte, že máte jen hru na takové auto a že by jej snad rozsekal i dobře postavený čtyřválec primitivnější koncepce.

Přesně takový postavil proti Stingeru Mat. Jde o VW Arteon R Shooting Brake, též trochu rozpačitý vůz. Vyvíjen byl po léta s cílem dostat též šestiválcové turbo, nový motor VR6 dnes dostupný jen v Číně, viděli jsme i jeho prototyp. Pod tlakem emisních regulací ale VW na poslední chvíli couvl a sáhl raději po kompletním pohonu z Golfu R, tedy čtyřválcovém turbu v tomto případě s výkonem 320 koní, a pohonem všech kol. Není na něm nic špatného, naopak, je to jeden z nejlepších takových pohonů vůbec. Ale pro Arteon R? Auto střední třídy s cenou daleko za hranicí 1,5 milionu Kč? To prostě není adekvátní.

Jak se ale říká, do toho správného světla zasadí vaše vlastní schopnosti až schopnosti soupeřů a v tomto případě VW nenarazil na těžkého soka. Kia by jej se svou koncepcí docela jiné úrovně (V6 v autě s klasickou koncepcí vs. R4 v autě s koncepcí „vše vpředu” jsou dvě odlišné ligy), mnohem objemnějším motorem se sofistikovanějším přeplňováním (3,3 biturbo vs. 2,0 turbo) měla rozjezdit bez zaváhání. A s ohledem na absenci pohonu všech kol možná jen na začátku trochu zaváhat, na suchu při těchto výkonech rozhodně. Ona ale při startu z místa krutě prohrává.

Přes několik pokusů se korejskému stroji nepovedlo prohrát o méně než půl sekundy, to je při časech okolo 13 s rozdíl třídy. Uvážíme-li vstupní parametry, je to pro Korejce jasná lekce z efektivity - vysoce ctíme jejich posun směrem výš v posledních letech, ale jedna věc je udělat dobrého konkurenta obyčejných modelů a jiná věc udělat dobrého konkurenta vrcholných sportovních provedení. Tady se prostě ještě Korejci mají dost co učit, však v tomto případě zcela marní lepší koncepci, 1,3 litru objemu motoru a jedno turbo. A nejen to, oni i s takovým náskokem jasně prohrávají.

V případě letmých startů se Kia drží vpředu, tady už je dominantní ryzí výkon motoru, při deceleraci se ale opět ukáže propracovanější konstrukce a také nižší hmotnost VW. A tušíme, že kdyby obě auta vyrazila na technickou trať, bude to znovu Arteon, který bude při své lehčí konstrukci ukazovat cestu. Příště lépe, Kio. Tedy bude-li nějaké příště - vzhledem k nepřesvědčivým prodejům Stingeru se hovoří o tom, že žádný nástupce tohoto modelu s podobnou technikou nemusí dorazit.

Kia Stinger GT se svou technikou... Foto: Kia



...působí vedle VW Arteon R na papíře jako auto z jiné ligy. V praktickém srovnání ale VW stačí čtyřválec, lepší automat a efektivnější přenos výkonu, aby Kiu navzdory handicapu nejen vyrovnal, ale rozdílem třídy porazil. Foto: Volkswagen

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.