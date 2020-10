Koronavirový chaos způsobil, že dvouleté ojetiny se prodávají dráž než jako nová auta před 2 hodinami | Petr Miler

Situace tak daleko zašla zatím jen v Rusku, stejným směrem ale míří snad na všech významnějších trzích. Lidem dochází peníze, sahají raději po ojetinách a když nové vozy stále zdražují, může dojít i k této bizarnosti.

Už několikrát jsme zmiňovali, že pandemie koronaviru a boj proti ní způsobuje na trhu s novými i ojetými auty bezprecedentní chaos. Situace se mění každých pár týdnů podle toho, jak se zrovna vyvíjí okolnosti, jeden trend je ale vzhledem k postupně se zhoršující ekonomické situaci trvá už dlouhé měsíce - roste zájem o ojetá auta, což logicky tlačí jejich ceny nahoru.

Je to přirozená, bez urážky panická reakce lidí v momentě, kdy jiné auto prostě potřebují, ale zároveň do něj chtějí investovat co nejméně peněz. Situaci na trhu nezkoumají a s předpokladem výhodnější koupě ojetiny nekoukají vpravo ani vlevo a jdou rovnou pro použitém zboží. V momentě velkého odlivu z trhu nových vozů se pak ale snadno může stát, že zcela nové auto po započtení všech slev a podpor přijde na jen nepodstatně vyšší sumu než to použité, což z nákupu ojetiny terno opravdu nedělá.

Tak daleko vývoj ještě nedošel, i takovému momentu se ale blíží, jak ukazují data z Ruska. Tamní inzertní portál Automama totiž rozborem dat za poslední dva měsíce došel k závěru, že některá dvouletá ojetá auta se začala prodávat za vyšší sumy než za jaké byly před dvěma léty pořízeny. Jinými slovy - jejich někdejší kupci se nejenže nemusí potýkat s poklesem hodnoty auta, na ježdění s ním dokonce nominálně vydělali.

Provozní ředitel Automama Michail Jercev k tomu říká, že jde o výsledek souhry několika faktorů převážně způsobených koronavirovou pandemií. V prvé řadě je to rostoucí poptávka po ojetinách, která žene ceny aut nahoru, v druhé pak rostoucí ceny nových vozů, které jsou ojetinám vždy přirozenou konkurencí. A do hry v Rusku vstupuje slábnoucí kurs rublu (což je ovšem také nepřímý dopad pandemie). Poslední zmíněné je faktor, který u nás nemáme, ostatní ale ano - ojetiny jsou na koni, nová auta nikoli a ceny novinek rostou raketovým tempem.

Když v roce 2013 vstoupila do prodeje Octavia třetí generace, k dispozici byla od 334 900 Kč, za což jste dostali liftback s přeplňovanou jedna-dvojkou a výbavou Active. Nyní se píše závěr roku 2020 a Octavia čtvrté generace startuje na 493 900 Kč znovu jako Active a ke všemu s motorem 1,0 TSI se třemi válci. Když pak později dorazilo RS, stálo od 620 tisíc Kč s prakticky veškerou potřebnou výbavou, dnes startuje na 939 900 Kč. To jsou obrovské nárůsty, které trh ojetin nemůže ignorovat.

Jestli u nás bude jednou situace taková, jako v Rusku, nedokážeme předvídat, ale nedivili bychom se tomu. Pro úplnost už jen dodejme, že nejlépe si jako ojetiny v Rusku cenově vedou Renault (tedy reálně Dacia) Duster a VW Tiguan, právě tyto modely se letos prodávají jako ojeté v průměru dráže než v roce 2018 nové. Ceny ale intenzivně stoupají i u Fordu Focus, Nissanu Qashqai nebo Mitsubishi Outlander, které jsou dnes též cenově blízko sumám, na než přišly před dvěma léty s 0 km na tachometru.

Dacia Duster, která se v Rusku prodává jako Renault, dnes jako dvouletá ojetina stojí více než v roce 2018 jako nové auto. Je to bizarní dopad koronavirové krize. Foto: Renault

Zdroj: Automama

Petr Miler