Krásnou vývozní Škodu 105 L jde dnes koupit nejetou po prvním majiteli. Je to stroj času, stojí ale podle toho

Foto: Autoservice Falkenstein, publikováno se souhlasem

Tento vůz si jako první koupil zjevně skromný člověk, neboť na západ od našich hranic lidé po stopětkách moc často nesahali. Německý majitel tohoto stroje to udělal a skromnost nedal najevo jen tím - s autem si vystačil až do letoška při vskutku velmi mírném využití.

Škoda 105 a obdobné modely se staly jedním ze symbolů neschopnosti komunistického zřízení držet krok se zbytkem světa a jako takové si neudělaly bůhvíjakou pověst. Ačkoli z aut tzv. východního bloku šlo o jedny z lepších vozů, je třeba si přiznat, že postupem času šlo o stále více zastaralé stroje, které měly být původně nahrazeny moderněji koncipovaným modelem. AZNP ale nebylo s to vdechnout mu život za únosných nákladů a až do příchodu Škody Favorit drželo v nabídce vůz koncepčně vycházející z dávného předchůdce zrozeného v 60. letech minulého století. Mělo to i své výhody, nevýhody ale jasně převažovaly.

Už pár let po revoluci by si tak o „stopětku” a spol. většina lidí neopřela ani kolo, jenže časy se mění. Uplynulo dalších několik dekád, zachovalé vozy typu 742 se navzdory velkému množství vyrobených kusů vidí docela zřídka. Ze zcela obyčejných verzí (o těch výjimečných ani nemluvě) se staly stále více ceněné veterány a i ne až tak zachovalé kusy se dnes prodávají klidně za vysoké statisíce.

Auto, které vám ukážeme dnes, je i mezi nimi perlou, přestože jde skutečně o model 105 L, tedy po verzi 105 S tu vůbec největší bídu, kterou šlo v časech AZNP koupit. Ani u nás nešlo o nejprodávanější verzi, tou se stala varianta 120, tohle je navíc vůz prodaný jako nový v SRN, tedy v tehdejším západním Německu. Pokud už si někdo ze západu kupoval Škodu 742, obvykle sahal po špičkových specifikacích, i tam ale žili a žijí skromní, spořiví nebo prostě relativně chudí lidé.

Jde o vůz s pár extra prvky, takže vidíme třeba obě vnější zpětná zrcátka, střešní okno či autorádio, jinak je to ale pořád provedení L s motorem o objemu 1 046 cm3, který na zadní kola posílal výkon až 33,1 kW (45 koní) při 4 800 ot./min a točivý moment nejvýše 72,8 Nm v 3 000 ot./min. Uragán na kolech to nebyl ani tehdy a tím spíše jím není dnes, maximálka 130 km/h hovoří za vše. Ale o to tu nejde.

Tohle auto je pozoruhodné hlavně tím, že za 37 let na světě najelo pouhých 26 735 km, v rukou jediného majitele. Představte si, že si třeba ve 30 letech koupíte na ježdění Škodu 105 a znovu do oběhu ji pustíte ve svých 67 letech po necelých 27 tisících ujetých km. To je skoro definice asketismu.

A není to jen pohádka pro naivní kupce, k autu jsou veškeré nezbytné dokumenty to dokládající, včetně servisní knížky. Vůz navíc vypadá opravdu perfektně, třebaže je v zachovalém originálním stavu. Prodávající se dušuje, že kilometry jsou reálné, stejně jako stav jednotlivých prvků, čemuž lze snadno uvěřit. Auto má od pohledu lehce vysleplé kryty zadních světel, což byla u škodovek 742 nevyhnutelná degradace, většina lidí je ale vyměnila - protože stály pár korun a autu vizuálně značně pomohly. Tady to nikdo neudělal, což se nyní jeví jako plus - originální stav je obecně ceněná věc. A podívejte se na pneumatiky...

Přesto jsou tu jistě ústupky oproti standardu, zejména v interiéru, jinak je to ale skoro muzejní kousek. Tomu odpovídá i cena tučných 10 000 Eur, tedy asi 244 tisíc Kč. Za to dnes lze koupit i řadu mnohem lepších aut, ale málo lepších stojů času svého druhu. Pokud vůbec nějaký další seženete - hledáte-li Škodu 105 v minimálně jetém originálním stavu, na lepší nabídku v tuto chvíli narazíte stěží.

Toto auto je skutečně „voňavka”, přestože jde o 37 let starý, svého času nijak zvlášť milovaný vůz. Dnes je to zachovalá rarita v nevídaném stavu s bezchybnou historií. Foto: Autoservice Falkenstein, publikováno se souhlasem

