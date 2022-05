Za nejdražší auto všech dob měl dát miliardy britský boháč. A má jít o mnohem víc než o samotný prodej před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Land Rover

Dát za jedno jediné auto přes 3 miliardy korun zní tak bláznivě, že se člověku krade na mysl, že za tím nutně musí být něco víc. A jsou-li pravdivé informace britských kolegů, pak za tím skutečně víc je.

Když se předminulý pátek rozšířila světem informace o prodeji auta za historicky rekordní sumu, mnozí tomu odmítali uvěřit. Dojít mělo k tomu, že Mercedes uzavřel své muzeum pro veřejnost, sezval do něj nejbohatší sběratele aut z celého světa a v aukci jen jim nabídnul jeden ze dvou Mercedesů SLR 300 Uhlenhaut Coupe. Krátká bitva příhozů pak měla skončit na 135 milionech Eur, tedy na více jak 3,3 miliardy Kč.

Zní to naprosto bláznivě, jak scéna z nějaké bondovky, ale přesně tohle se do puntíku stalo. Minulý týden to shodně potvrdili Mercedes, aukční firma RM Sotheby's a Simon Kidston, který auto fakticky koupil. Nebyl to ale on, kdo by je „konečným příjemcem výhod”, jak se u nás svého času hojně říkalo, je to na něj moc velké sousto. Na aukci zastupoval nejmenovaného sběratele z řad světově proslulých miliardářů.

Říkali jsme si, že by mohlo jít o někoho z arabského světa, tam bude při dnešních cenách ropy dobře, podle všeho je ale realita úplně jiná. A pokud mají kolegové z GT Spirit správné, byť zatím oficiálně nikterak nepotvrzené informace, dává celá koupě mnohem větší smysl, než se zprvu mohlo zdát.

Především je třeba si říci: Proč by vůbec Mercedes prodával takový skvost z muzea? Může dnes potřebovat peníze více než jindy a 3,3 miliardy korun je hodně peněz pro kohokoli, ale ruku na srdce - pro moloch typu této automobilky jsou to drobné, které v těžkých časech propálí za pár hodin. Loňský obrat značky činili 4,163 bilionu korun, tedy 4 163 miliard. Člověk nemusí být Einsteinm aby si spočítal, že automobilka utrží (a také téměř spálí, marže v tomto oboru nejsou vysoké) 11,4 miliardy denně včetně víkendů a svátků. Tady se o 3,3 miliardy vážně nehraje.

V tomto kontextu dává smysl, že za prodejem stálo víc než peníze a že kupcem měl být Sir James Arthur Ratcliffe. Britský miliardář (známý spíše jako Jim Ratcliffe) vydělal jmění v chemickém průmyslu a jeho současný majetek je odhadován na více jak 640 miliard korun. I pro něj jsou tedy 3,3 miliardy Kč sumou, kterou si může dovolit zaplatit. Navíc způsob prodeje odpovídá tomu, že kupcem měl být někdo takový.

Podle oficiálních informací se prodej uskutečnil z popudu zájemce po schválení nejvyššího vedení firmy. To ale logicky trvalo na tom, aby cena byla co nejvyšší, zároveň ale stála o to, aby byl prodej maximálně diskrétní. Proto neveřejná aukce s pár jednotkami zájemců. Potenciální kupec navíc musel mít pro Mercedes nějakou zvláštní hodnotu, což o Ratcliffovi platí více než o komkoli jiném.

Je to dlouholetý obchodní partner firmy, vlastní třetinu stáje Mercedes-AMG F1 (máte před očima logo Ineos na zádi monopostů? To je Ratcliffova firma) a koupil od Mercedesu továrnu na Smarty v Hambachu. Navíc se mluví o tom, že spolupráce se má prohlubovat a svérázná úlitba spojená s prodejem vytouženého SLR má být součástí dohody. Do třetice pak vše mělo zapadnout do snah Mercedesu posunout se na trhu výš a pozvednout svou image, protože teď je to třícípá hvězda, která vyrobila daleko nejdražší auto světa. „Nějaké Ferrari” je i s nejdražší 250 GTO kdy prodanou v aukci o miliardy pozadu.

Neříkáme, že to tak je, ale dává to smysl. Samotný prodej komusi z Emirátů ani ne. Další vývoj ukáže víc, pokud ale uvidíte Jima Ratcliffa třeba přebírat celou stáj Formule 1 Mercedesu, o čemž se dříve též mluvilo, víte, odkud vítr vane. V takovém případě by byl „uplacen” Mercedesem, aby jej týmu coby potenciální finanční zátěže zbavil.

Kupcem nejdražšího auta světa má být Jim Ratcliffe. Podle neoficiálních informací má jít o součást větší spolupráce - Ratcliffe vlastní třetinu formulového týmu Mercedesu, koupil od automobilky zbytnou továrnu a takto má navíc pomoci pozvednou image třícípé hvězdy ve vysokých kruzích. Foto: Land Rover



Je-li tomu tak, pak má doma miláčka k pohledání. Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe je jedno ze dvou takových aut na celém světě. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: GT Spirit

Petr Miler

