Kupec dvou Tesel se značkou definitivně končí, že do obou zatékalo, byl ten menší problém

Příběh tohoto muže připomíná největší hrozby Tesly pro její rozšíření mezi širší skupiny zákazníků. Koupil si hned dva Modely X, v obou případech ale šlo o šmejdy. Tím horším ale byly neustálé reakce fanoušků na jakoukoli oprávněnou kritiku.

Američan Sergio Rodriguez sám sebe popisuje jako běžného člověka, kterého zaujala elektromobilita. Není tak překvapivé, že byl po dlouhá léta fanouškem Tesly. A nezůstal jen u obdivu, v roce 2019 si pořídil Model X, a to rovnou v jedné z vrcholných verzí 100D. Jakkoliv ale za něj zaplatil nemalé peníze, oslňující kvality se zrovna nedočkal. V tomto ohledu naopak jeho vůz zaujal i ve světě svou nekvalitou, neboť mezi čelním oknem a čelním sloupkem protékala voda natolik, že A-sloupek připomínal spíše integrovaný vodotrysk.

Daný zádrhel Tesla nedokázala opravit, a jelikož šlo o problém na její straně, musela vůz odkoupit zpět v rámci zákona o ochraně zákazníků před podobnými šmejdy. Rodriguez přitom dal kalifornské automobilce druhou šanci a pořídil si další Model X, a to opět ve vrcholné verzi - tentokrát již pojmenované Performance. Nyní jej ale zhrzeně posílá pryč a dodává, že s Teslou již nechce mít nic společného. Za tím už nestojí jen tragická kvalita, s níž byl spojen i další exemplář elektrického SUV, ale rovněž chování fanoušků značky.

„Zkoušel jsem být trpělivý. Vůz jsem koupil 21. března 2020, a od té doby muselo být ovládání okna na straně řidiče vyměněno třikrát. Takže jen kvůli oknům jsem musel servisní centrum Tesly navštívit třikrát,“ začíná s výtkami Rodriguez, do jehož auta podle všeho opět zatékalo, což způsobilo řadu potíží s elektronikou. Jen u tohoto problému ovšem nezůstalo, dále zmiňuje také poloosy přední nápravy, jež musely být vyměněny osmkrát. A náhrady se dočkalo rovněž kontrolní rameno na straně řidiče.

„Loni selhala také regulace teploty klimatizace, stejně jako motor zadního víka, který musel být nahrazen. Mimo to došlo na trojí náhradu zadních světel, řadu problémů s bezpečnostním pásem zadního pasažéra, problémy s parkovacím asistentem a během jízdy se i vypínala obrazovka palubního systému.“ O voze tedy rozhodně nelze mluvit jako o kvalitním ču spolehlivém, spíše než jeho majitel si jej užívali technici servisních center Tesly.

Co ovšem Rodriguez rozhodně nečekal, to byla reakce fanoušků značky. Ti totiž jakékoliv jiné reakce než velebení Tesly a Elona Muska nesnesou, a proto se na nešťastníka vrhli jako vosy na med. Jejich tlak navíc ještě narostl poté, co se Rodriguez rozhodl, že Teslu nahradí Fordem Mustang Mach-E. V té chvíli měl zcela jasno, že s kalifornskou automobilkou končí a problematického Modelu X se definitivně zbavil.

Aktuálně se přitom ukázalo, že Rodriguezovo první elektrické SUV je na cestě na Ukrajinu. Dle všeho ovšem nemělo dojít na jeho opravu, s případným bazénem uvnitř tak musí počítat i nový majitel. Potenciální zájemci by proto měli bývalému vlastníkovi napsat o VIN, aby se problematického kousku vyvarovali. Což vlastně platí i o Tesle Model X Performance.

And just like that….. I’ve turned in my second Tesla Model X. First was a 2019 Model X 100D, this one is a 2020 Model X Performance. Part of my decision to ditch this car was the Tesla Fanboys. Unless you praise Tesla 24/7, they will attack. I don’t want to be associated.pic.twitter.com/lDWHaUetH0