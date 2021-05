Ikony aut 90. let lze dodnes koupit jako zánovní, stojí zlomek ceny jejich nástupců před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ingo Effern, publikováno se souhlasem

Tato auta byla ve své době tím nejlepším a ve výsledku také nejprodávanějším, co si šlo v Evropě koupit v nižší střední třídě. Pokud s láskou vzpomínáte na tyto časy, první Focus či čtvrtý Golf si stále lze pořídit jako skoro nové.

Zajímavé střípky z mozaiky milionů nabízený ojetých aut vám ukazujeme pravidelně. Sami se v inzerátech rádi „přehrabujeme” a když narazíme na cokoli zajímavého, rádi se o to podělíme. Obvykle se jedná o výjimečné stroje minulých let, které mají společné jedno - jde o symboly svých dob, které nejsou ani zdaleka levné.

Je to pochopitelné, obvykle jde o veterány hodné do muzea, které navíc ani v době svého vzniku nebyly levné, vzpomeňme třeba takový stále nový Renault Clio V6, který dnes přijde skoro na 3 miliony Kč. Nabídka takových aut je obvykle zcela jedinečná a pokud ne na světě, tak alespoň na evropském kontinentu. Případ aut, která tu máme dnes, je trochu jiný.

Neplatí to co do jedinečnosti jejich nabídek, ani co do stavu, oba vozy jsou vpravdě zánovní, ani jedno nenajelo více než pár tisíc kilometrů i přes své stáří 18 resp. 20 let. Ujetým kilometrům jejich stavy od pohledu odpovídají, vypadají skutečně jako nová. A mají očekávatelnou historii - první majitele, kteří obvykle pro své stáří (proto mají také na svou dobu v této třídě neobvyklé automaty) vyjížděli jen velmi zřídka. Mnohé z toho lze říci i o dalších autech, která se u nás objevila, tato jsou ale v jedné věci jiná - nejsou nijak zvlášť drahá.

Jde totiž o tři nejprodávanější kompaktní modely 90. let minulého století na starém kontinentu a ty zjevně nikdo jako ceněnou raritu do klimatizované garáže nepoptává. Jak jsme přitom už naznačili, jejich nabídka je také unikátní - jde o Ford Focus první generace a VW Golf čtvrté generace. Pokud se podíváte do nabídek ojetin po celé Evropě, další takové kousky nenajdete.

Z podstaty jsou to zajímavé stroje. Focus I byl Auto roku, evropský bestseller, pro Ford přelomový model. A byť vysloveně špatný Golf snad nikdy nevznikl, čtvrtá generace byla postavená velmi kvalitně a je opět dělítkem mezi nemastnými, neslanými typy a časy moderních bestsellerů. Jejich verze nepotěší nadšené řidiče, jsou to motoricky slabé varianty s automaty, ale pokud chcete normální auto třeba na příměstské ježdění nebo jste prostě zamilovaní do těchto aut, jsou to svým způsobem fascinující nabídky.

První nabízený vůz je Ford Focus 1. generace s šestnáctiventilovou šestnáctistovkou pod kapotou. Má 101 koní, nedostal ani přední mlhovky a byť uvnitř je výbavy citelně více (dokonce vyhřívaná sedadla, ve Focusu I ještě celkem nevídaná věc), ohromí. Má totiž za sebou jen 6 500 km a byl prvně registrován v roce 2003 člověkem, kterého soukromý nabízející označuje za důchodce.

Údajně byl garážovaný a nebyl nikdy v provozu v zimě. Dá se tomu věřit, vypadá opravdu svěže a zachovale, i motorový prostor a spodek vypadají perfektně. A pokud nepatříte k těm, kterým by vadil interiér interiér prvního Focusu, je to za cenu 6 666 tisíc Eur, tj. cca 169 tisíc korun, jak se dostat k téměř novému kompaktu za cenu... žádného nového auta na dnešním trhu.

Druhý automobil z podobného ranku je Volkswagen Golf IV a najel toho ještě méně, jen 5 800 km od první registrace v roce 2001. Je opět zjevně v perfektním stavu, jakkoli výbavou ani tento kus nehýří - jde znovu o atmosférickou šestnáctistovku o 101 koních, dobře známou třeba i z první generace Škody Octavia, které s přenosem výkonu na kola znovu pomáhá automatická převodovka.

Také tento vůz má znovu podobnou historii - je po prvním majiteli, starším člověku, který s ním prakticky nejezdil. Zajišťoval mu ale téměř permanentní garážování a pravidelný servis. Cena je tu trochu vyšší, 8 500 Eur znamená asi 216 tisíc Kč, ale i to je zlomek ceny srovnatelného nového Golfu, který bude mít pod kapotou sotva litrový motor o třech válcích a o automatu si může nechat jen zdát. Jsou to zkrátka zajímavé nabídky, jak mít kvazi-nové auto za cenu motorky. Berte, nebo nechte být, jak se říká - obě auta stojí případně v Německu a zdrojové odkazy vás dovedou k jejich nabídkám.

I v roce 2021 lze koupit zánovní Focus první generace, navíc za docela dobrou cenu. Foto: Ingo Effern, publikováno se souhlasem



VW Golf IV s motorem 1,6 SRi je nudné auto od hlavy až k patě, s najetými ani ne 6 tisíci km za 216 tisíc Kč je to ale též velmi zajímavá nabídka, vypadá jako nový. Foto: Automobil Kasse, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mobile.de poprvé, podruhé

