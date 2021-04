K mání je pořádně nejeté BMW z roku 1983, takový stroj času už mají jen v muzeu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Sportwagen Teiber, publikováno se souhlasem

Tohle auto je zajímavé hned z několika důvodů v jakémkoli stavu, ovšem tento konkrétní exemplář je dodnes jako nový. Po 38 letech klobouk dolů.

Přeplňované motory jsou dnes v nabídce BMW nevyhnutelným standardem, který řadě konzervativních příznivců značky leze krkem. Turba jako taková ale u bavorské značky nejsou není ničím novým - model 2002tii je ještě relativně známý čtyřválcový začátek, ani Svatý Grál mnichovské automobilky v podobě řadového šestiválce ale nebyl v minulosti přeplňování ušetřen.

Týká se to auta, o kterém dnes bude řeč, BMW řady 7 generace E23, vůbec první sedmičky v historii. Ta byla k mání od konce 70. do poloviny 80. let ve verzi 745i, která ovšem nehostila 4,5litrový osmiválec, nýbrž řadový šestiválec o objemu 3,2 nebo 3,4 litru. BMW si dovodilo, že díky turbodmychadlu může vynásobit objem koeficientem 1,4, čímž se přibližně dostane na objem, který by nabídl stejný výkon bez přeplňování. To bylo zhruba 4,5 litru.

Vznikl tak rychlý luxusní sedan s výkonem 252 koní, na svou dobu pozoruhodná věc. Starala se něj pohonná jednotka s interním označením M102, historicky první šestiválec BMW s turbem. V autě, které vidíte na fotkách níže, ho nenajdete, je mu ale vlastní jiný motor M30B34, který onomu turbu posloužil za základ. A poháněl verzi 735i.

Dostal objem 3,4 litru a kompresní poměr 10:1. Také je tu lepší vstřikování paliva Bosch Motronic, maximální výkon pak činil 160 kW, tedy 218 koní, při 5 200 ot./min, točivý moment vrcholil na 310 Nm ve 4 000 otáčkách. Byla to tak pořád dost výkonná komfortní limuzína (bavíme se o voze s hmotností lehce přes 1,5 tuny), která nepochybně nebyla určena na řezání vlásenek, ale na dlouhé cesty s trochou sportovního espritu. Pohodě na palubě už tehdy pomáhala automatická převodovka od ZF, která měla čtyři rychlosti. Dnes je to trochu málo, ale jsme pořád v daleké minulosti, kdy spousta výrobců používala tříkvalty.

Zní vám to zajímavě? Pak vězte, že tohle auto už se asi 35 let neprodává a běžně nelze sehnat žádné opravdu pěkné ani jako ojeté. Nyní ale před sebou máme tenhle kousek historie z roku 1983 v prodeji v domovském Německu, který má za sebou pouhých 16 337 kilometrů. To znamená méně než 500 km ujetých za rok a ze stavu vozu si troufneme říci, že jen muzeum BMW Welt v Mnichově má řadu 7 E23 v takhle dobrém stavu.

Tohle auto si nyní můžete koupit u specialisty na podobné relikvie za cenu 34 500 Eur, tedy asi 890 tisíc Kč. Žádná láce, ale uvážíme-li s menší nadsázkou, že jde o zánovní řadu 7, jinak auto za miliony, tak to vlastně není moc.

Takhle krásnou řadu 7 E23 mají leda v BMW Welt, teď ji můžete mít vy. Foto: Sportwagen Teiber, publikováno se souhlasem

Zdroj: Sportwagen Teiber

Petr Miler