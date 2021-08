Ladu Niva 2021 s novým vzhledem lze ihned koupit i v ČR, 235 tisíc ale nestojí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Tohle je auto, které by dokázalo zaujmout snad kdekoli na světě, v ČR se ale oficiálně neprodává. Přesto je možné ho tu koupit, s okamžitým dodáním si lze vybírat hned z několika nových či zánovních exemplářů.

Lada Niva 2021 alias Travel si zejména na přelomu loňského a letošního roku získala naši pozornost hned několikrát. I když leckdo čekal běžný facelift, Rusové kdysi zamýšlenou druhou generaci Nivy, která ještě do loňského roku nosila logo Chevroletu, rozsáhle inovovali. Nabídli tak auto, které na první pohled se svým předchůdcem nemá mnoho společného a udělali tím tlustou čáru za spoluprací s Američany, s nimiž vůz řadu let společně vyráběli.

Došlo hlavně na radikální přepracování karoserie, díky němuž dostalo auto až překvapivě svěží vnější vzhled nikoli nepodobný Toyotě RAV4. Pokud by vás ale zevnějšek přivedl k pochybám, zda náhodou nejde o zcela nové auto, pohled do interiéru vás rychle vrátí na zem. V kabině se toho změnilo pramálo a technické parametry byly modifikovány v podstatě jen v návaznosti na úpravy karoserie.

Délka vozu tedy narostla na 4 099 milimetrů (+43 mm) a šířka na 1 804 mm (+4 mm). Výška 1 652 mm a rozvor 2 540 mm pak zůstaly zachovány, změnila se ovšem hmotnost, která v závislosti na výbavě klesla o 20 kilogramů na 1 465 až 1 515 kg. Motor však zůstal nezměněn, na všechna čtyři kola nadále míří 80 koní benzinového čtyřválce o objemu 1,7 litru přes pětistupňový manuál.

Aby příběh tohoto modelu nebyl jednoduchý, není to jediná Niva v nabídce Lady. Dřívější model 4x4 ze 70. let (původně tedy také Niva...) byl přejmenován na Nivu Legend a jak už jsme zmínili, tato „novinka” získala označení Niva Travel. Zaujmout umí nejen vzhledem, ale i cenou či jejím poměrem k výkonu. V Rusku se dnes prodává od 796 900 RUB, tedy asi 235 tisíc Kč, což je zvlášť na současné poměry atraktivní cena za schopný off-road klasického ražení s atraktivním vnějším designem.

Pokud byste po něm zatoužili u nás, oficiálně máte smůlu, tady se Lady už nějaký ten pátek touto cestou neprodávají. Existují neoficiální dovozci, kteří vám auto na objednávku přivezou, pořád ale musíte čekat a je otázka, jak dlouho to dnes bude. Když jsme si ale procházeli českou inzerci, zjistili jsme, že Nivu Travel tu už nějaký půlrok po uvedení na ruský trh lze koupit okamžitě jako prakticky novou buď ze skladových zásob zmíněných dovozců, nebo dokonce i jako ojetinu od soukromé osoby.

V tuto chvíli vidíme v české nabídce čtyři vozy za ceny od 409 900 Kč (včetně DPH s možností odpočtu), což je o dost víc než v Rusku. Je ale třeba dodat, že dovoz podobných aut není zadarmo - je třeba zaplatit 10% clo, zajistit úpravy nutné pro schválení pro místní provoz a pokud to někdo dělá „na kšeft”, bez smysluplné marže to nepůjde. A co si budeme povídat, v místních podmínkách je takové auto i za ceny mezi 400 a 500 tisíci Kč vlastně docela dobrou nabídkou.

Dodejme, že vybírat si lze z různých úrovní výbav, nejlevnější kousek je pochopitelně v základním provedení Classic. To nabízí mj. airbag řidiče, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektrická okna a pár dalších drobností. Dražší výbava Comfort přidává mj. klimatizaci, vyhřívaná sedadla, 15" alu-kola, dálkový centrál, chlazenou schránkou uvnitř nebo držáky na pití. Vrcholná varianta Lux přidává třeba i vyhřívané čelní sklo, parkovací senzory, multimediální systém, výškově nastavitelné kde co nebo vnějšími prvky v barvě karoserie. Taková Niva Travel se ale i jako lehce ojetá dostává s cenou nad hranici 500 tisíc Kč.

Ladu Niva 2021 alias Travel je možné ihned koupit i v Česku, v tuto chvíli jsou k dispozici 4 vozy v různých konfiguracích za ceny od 410 tisíc Kč. Foto: AvtoVAZ

