Lada Niva slaví čtyřiačtyřicáté výročí, její celková prodejní bilance fascinuje

/ Foto: AvtoVAZ

Že to je legendární auto oblíbené u řady lidí, ví snad každý, kdo se aspoň trochu zajímá o svět čtyř kol. Teprve podrobnější zkoumání prodejních dat ale odhaluje, jak moc.

Tento týden uplynulo přesně 44 let od chvíle, kdy brány AvtoVAZU opustila vůbec první Lada Niva. Ta byla v prakticky nezměněné podobě a pod tímtéž názvem prodávána až do roku 2005, kdy Rusové vstoupili do holportu s americkým koncernem General Motors a vypustili na trh nové SUV. To mělo původně originál nahradit, nicméně zájem o legendární off-road neutuchával. Došlo tedy na menší marketingové hrátky, díky nimž se Lada Niva přejmenovala na Ladu 4x4 a původní označení dostala novinka s logem Chevroletu.

S takto rozdanými kartami koncern AvtoVAZ hrál až do loňského roku, kdy GM v podstatě dokončilo odchod z ruského trhu a prodalo svůj 50procentní podíl ve společném podniku. Oba vozy pak následně přepřáhly na stejné obchodní označení, jen s tím rozdílem, že originál z roku 1977 je nově nabízen jako Lada Niva Legend, zatímco původně zvažovaný nástupce je nyní prezentovaný jako Niva Travel. Prodáván pak je nadále jen v pětidvéřovém provedení, zatímco původní vůz je možné koupit jako třídvířko i pětidvířko.

Vraťme se ale zpátky k onomu jubileu. Dané příležitosti se rozhodl využít ruský Avtostat, který zjistil, kolik aut je stále k provozu. Dle stavu z 1. ledna letošního roku přitom bylo v Rusku nadále registrováno 1 175 200 vozů, což je fascinující číslo. Ruskou legendu řadí na třetí příčku v rámci nejpočetněji zastoupených aut v zemi - před ní se dostaly pouze Lada 2107 (1,65 mil. ks) a Lada 2106 (1,26 mil. ks), tedy další letité ruské stroje. Mimo ně má ovšem automobilka v nejlepší desítce ještě tři další zástupce, a to Lady 2110, 2109 a 2114.

Pokud se přitom zadíváme na ony registrace podrobněji, začíná být evidentní, proč Rusové chtějí pětidveřovou Ladu Niva Legend vyřadit z nabídky a dané zákazníky „lifrovat“ pouze k Ladě Niva Travel. Třídvířko se totiž na celkových registracích podílí více než 85 procenty, což odpovídá 999 500 exemplářů. Pětidvířko pak má na svém kontě jen 175 700 aut, za čímž samozřejmě do jisté míry stojí fakt, že vyráběno bylo teprve od roku 1995. Na druhou stranu, takové popularity jako Chevrolet nikdy nedosáhlo.

Je totiž třeba zmínit, že rusko-americká Niva má na svém kontě 648 200 registrací, přičemž v prodeji byla o poznání kratší dobu. Na svět totiž přišla teprve v roce 2002. Suma sumárum tak stačilo osmnáct let k tomu, aby moderní SUV z poloviny vyrovnalo svého přímého předchůdce, který přitom z trhu nezmizel. Pokud tedy Rusové na konci roku pošlou pětidveřovou Nivu Legend skutečně do důchodu, nelze jim to příliš zazlívat.

Můžeme pak už jen dodat, že většinu registrací (konkrétně 74 procent) tvoří desetiletá či ještě starší auta. Těch je v Rusku v provozu nadále 865 600 kusů, zatímco v případě maximálně tříletých vozů jde o 85 600 exemplářů (pouhých 7 procent). Zbývajících zhruba 224 tisíc aut pak připadá na čtyř- až devítileté vozy. Zájem o ruskou legendu tedy evidentně slábne a dá se předpokládat, že až v roce 2024 dorazí nová generace, bude již zcela minimální. Konec v roce 2026 je tak reálný.

Třídveřová Lada Niva slaví 44 let, přičemž nadále okupuje třetí příčku mezi nečastějšími vozy v Rusku. Foto: AvtoVAZ



Pětidvířko, které dorazilo v roce 1995, již tak žádané není. Možná i proto se mluví o ukončení jeho výroby, jenž má proběhnout v závěru letošního roku. Foto: Lada Automobile Deutschland

Zdroj: Autostat

