Slavný okruh ve Spa prochází největšími změnami od roku 1979, odnesla to i slavná chata

/ Foto: Circuit de Spa-Francorchamps

Je to poslední alespoň částečně přírodní okruh, na kterém se stále jezdí závody Formule 1. I když v minulosti prošel zásadní „normalizací”, moderním požadavkům na bezpečnost už stejně nevyhovoval, a tak prochází největšími změnami za posledních 42 let.

Okruh Spa-Francorchamps je jedním z nejznámějších i nejslavnějších na celém světě. Stejně tak lze ovšem říci, že je i jedním z nechvalně proslulých. Původní 14,12kilometrová trať totiž vedla i po veřejných komunikacích, jenž nebyly lemované bezpečnostními bariérami. Místo toho se v okolí nacházely domy, sloupy elektrického napětí či stromy a další přírodní překážky. Nejlépe tak Spa vystihl někdejší jezdec Formule 1 Jackie Oliver, dle kterého „pokud vylétnete z trati, nikdy nevíte, do čeho narazíte“.

Okruh byl tak zejména v 60. letech minulého století, kdy monoposty začaly dosahovat vysokých rychlostí, spojen s řadou smrtelných nehod. V roce 1969 jej proto jezdci dokonce bojkotovali, a jakkoliv organizátoři následně přišli s ochrannými bariérami Armco, situace se příliš nezlepšila. Naposledy se zde tedy jelo v sezóně 1970, poté se ovšem královská motoristická disciplína vrátila na okruh až po 13 letech. V mezičase přitom došlo ke zkrácení trati na 6,968 km i navýšení bezpečnosti, z původních přírodních částí okruhu zůstaly už jen malé části.

V roce 2019 se ovšem ukázali, že bezpečnost okruhu již novým podmínkám nevyhovuje. Při hromadné havárii monopostů F2 tehdy zemřel závodník Anthoine Hubert. Letos pak došlo na vážné incidenty jak v rámci ženské W Series, tak v případě Formule 1, byť se vše naštěstí obešlo bez fatálních obětí. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že Spa projde největší modernizací za posledních několik dekád. Jinak by se ostatně na trať nevrátily závody motocyklů.

Provozovatelé okruhu nyní zveřejnili tiskovou zprávu popisující jednotlivé úpravy a s nimi snímky, které zachycují rozsáhlé změny. V první zatáčce La Source totiž došlo na zvětšení bezpečnostní zóny, jejíž součástí bude úsek pokrytý štěrkem. Ten totiž pomůže zredukovat rychlost monopostů, jejichž následný náraz do bariér by již nemusel přinášet hrozivé následky. Kromě toho pak byla zbourána i tribuna, přičemž ta nová má být daleko lépe zasazena do zdejšího čarokrásného okolí.

Další úpravy jsou spojené s osmou zatáčkou Bruxelles, kde zmizí vyasfaltovaná bezpečnostní zóna a na její místo přijde štěrková. S podobnými modifikacemi pak budou spojené i šestnáctá a sedmnáctá zatáčka Blanchimont, kde taktéž dojde na rozšíření zón. Kromě toho budou posunuté i bariéry a vybudována bude nová příjezdová cesta, která umožní rychlejší příjezd zdravotníků či hasičů.

Otázkou jsou úpravy slavné zatáčky Eau Rouge a navazujícího výjezdu Raidillon, v tomto ohledu ale provozovatelé zatím přišli jen s náznaky - zjevné jsou rozsáhlé úpravy okolního terénu, s nimiž vzala za své i slavná chata právě u Eau Rouge. Na výsledek si musíme počkat, práce se naplno rozjely teprve 15. listopadu. Do dubna, kdy se zde pojede první závod, tak ještě zbývá hodně času. Na veškeré úpravy přitom bylo vyčleněno nemalých 90,6 milionu dolarů (cca 2,012 miliardy korun).

Okruh Spa-Francorchamps prochází nemalými modifikacemi, jenž se týkají první zatáčky La Source... Foto: Circuit de Spa-Francorchamps



… osmé zatáčky Bruxelles... Foto: Circuit de Spa-Francorchamps



… i šestnácté a sedmnácté zatáčky Blanchimont. Foto: Circuit de Spa-Francorchamps

Zdroj: Circuit de Spa-Francorchamps

