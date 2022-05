S levnou, skoro nejetou a kouzelně „oholenou” Škodou Felicia už si asi skvěle nesjedete, peníze vám ale vydělá včera | Petr Miler

/ Foto: HS Autopark Dresden, publikováno se souhlasem

Vydělat koupí auta nemusíte jen tak, že si pořídíte drahé Ferrari a pak jej prodáte ještě dráž, funguje to i jinde. A jakkoli se někteří mohou smát, tahle levná Škoda Felicia je zajímavým investičním zbožím, třebaže jezdit s ní půjde též.

Říkali jsme to už mnohokrát a zopakujeme to znovu - neexistuje auto, jehož cena by v určitou chvíli nepřestala klesat a nezačala růst. A může klidně jít o ten nejobyčejnější model auta vyrobený v milionech kusů, stane se to prostě pokaždé. Je to jen otázka času a vztahu nabídky a poptávky, ničeho jiného.

Nejprve po léta zaplavují trh ojetá auta široce rozšířeného vozu, což jejich ceny tlačí dolů. V určitou chvíli se začne poptávka po nich minimalizovat, protože jsou moc stará a málo atraktivní, počet nabízených vozů přitom zůstane relativně vysoký. To ceny pošle k samotnému dnu a také se to postará o postupné „vybití” většiny přežívajících exemplářů. Stanou se tak levnými, že opravovat je nemá smysl a kdejaká závada či nehoda je pošle na vrakoviště.

Může to trvat pět, deset, klidně i více let a na trhu zůstane jen hrstka ojetých exemplářů a ještě méně kusů, jejichž stav by šel označit za rozumný. Poptávka ale tak nízko nikdy neklesne, vždy se najde dost lidí, kteří budou z nějakého důvodu toužit po zachovalém Trabantu, Volkswagenu Brouk, Škodě 100, čemkoli. A jejich poptávka začne ceny pěkných exemplářů hnát výše. Viděli jsme to i v případě starých škodovek - kdysi nikým nechtěné „stodvacítky” dnes stojí v pěkném stavu statisíce, ještě nedávno zavrhované Favority jsou na tom s nízkou kilometráží už skoro stejně a řada přišla i na Felicii. Také v jejím případě už někteří chtějí sumy vysoko za hranicí 100 tisíc Kč za pěkné exempláře, levnější výjimky se ale najdou. A to je příležitost.

Pro Felicii aktuálně platí to samé co kdysi pro Lamborghini Murciélago, jakkoli absurdně může toto srovnání znít. Ceny zachovalých „tisícovek” a „stovek” vyletěly dávno, ceny „stodvacítek” už jsou v šestimístných mezích léta, dodnes zánovní Favorit také levně nekoupíte, ale Felicii ještě ano. Je to přitom po všech stránkách srovnatelné, akorát novější auto a těch pěkných kusů je už dnes opravdu málo, takže je opravdu jen otázkou času, než jejich ceny vyletí raketově vzhůru. Pět až deset let? Možná ani ne a z pěkné Felicie se stane ceněný youngtimer.

Teď jde jen o to koupit ve správnou chvíli ten správný kousek a máme pocit, že nyní vidíme jeden před sebou. Je to Felicie z roku 1995, tedy více ceněné původní provedení, které půjde s cenou nahoru dříve a více. Dnes se ještě dá koupit dobře - tohle auto má na tachometru 28 713 km a nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o podvrh. Udávanému nájezdu odpovídá vše, co vidíme před sebou, majitele mělo auto dosud jen dva, jeho historie je dobře zdokumentovaná.

Nejde o žádnou garážovou královnu, kterou by někdo jen dokola leštil, auto bylo zjevně čas od času normálně používáno a vystaveno vlivům okolí, moc mu to ale neublížilo. Navzdory tomuto stavu přijde jen na 2 000 Eur, tedy asi 49 tisíc Kč. To už snad není hodně ani na pěknou Felicii jako takovou, optikou skoro nevyhnutelného růstu ceny do statisícových mezí v horizontu jednotek roků je to ale velmi zajímavá nabídka. Na atraktivitě touto optikou jí paradoxně přidává i fakt, že jde o skoro dokonale „oholené” provedení LX i bez věcí jako otáčkoměr - na ježdění je taková verze mizerná, sběratelé ale jednoho dne zrovna tohle ocení. Až tak málo vybavených kusů se prodalo mnohem méně než těch lépe specifikovaných.

Upřímně, nefandíme automobilovému sběratelství bez ježdění, přesto bychom doporučili toto auto koupit, uskladnit a za pár let se radovat ze zhodnocení v řádu stovek procent, ke kterému nevyhnutelně dojde. Tedy pokud svět nezačne mít jiné starosti. Ale je otázka, co za starosti by to muselo být - jak vidno, ani koronavirová pandemie, ani válčení na Ukrajině sběratelství nezastavily, spíše naopak. A i kdyby k tomu přece jen došlo, s autem vám nikdy nezbydou jen oči pro pláč jako s Bitcoiny - tohle auto můžete pořád vytáhnout z garáže, nahodit do kazeťáku Těžkej Pokondr, vzpomínat na staré časy a přimět většinu lidí v okolí otočit hlavou právě za vámi. Ač se to nezdá, i tomuhle autu je dnes 27 let...

„Supr kára” ani „nejlepší” fáro už to dávno není, ale investice to při tomto stavu a současné ceně bude velmi dobrá. A jezdit se i s tímto autem pořád dá, třebaže zážitek srovnatelný s Lamborghini to neskýtá. Foto: HS Autopark Dresden, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

