Levně k mání je KITT, v němž jezdil i David Hasselhoff. Ale takový, o kterém možná ani nevíte

Černý Pontiac Trans Am jako filmový KITT zná každý a za jeho originální verze se platí miliony. On ale vznikl ještě jeden. Je to červený Pontiac nepontiac Banshee IV a ač jej řídil znovu David Hasselhof, málokdo ví o jeho existenci.

Televizní seriál Knight Rider je dnes kultovním dílem 80. let. Jeho první epizoda byla odvysílána již v roce 1982, kdy se světu představil nejen David Hasselhoff, ale také KITT alias přepracovaný Pontiac Trans Am. Tato dvojice to pak spolu táhla čtyři sezóny, než televizní stanice NBC v roce 1986 projekt ukončila kvůli klesající sledovanosti. Samotná značka však byla až příliš výrazná na to, aby skončila v propadlišti dějin. Proto došlo k několikerým návratům mluvícího vozu, jenž stojí na straně zákona, z nichž tím známějším je seriál z roku 2008, kde roli roli KITTu sehrál Ford Mustang.

My se nicméně nyní zaměříme na počin z roku 1991, kdy se NBC rozhodlo původního Knight Ridera obnovit. A pochopitelně i částečně inovovat. Z důchodu se tedy vrátil Hasselhoff, nikoliv však již Pontiac Trans Am. Místo toho se producenti rozhodli vsadit na modernu. Zlákal je přitom koncept Banshee IV od téže automobilky, nicméně Pontiac odmítl jeho zápůjčku. Studio proto oslovilo legendárního úpravce filmových aut Jaye Ohrberga, aby na bázi tehdejšího Dodge Stealth postavil repliku co nejvíce připomínající koncept Pontiacu.

Snímek se nicméně úspěchu nedočkal, dle Hasselhoffa i proto, že scénář zamířil špatným směrem. Jeho postava Michaela Knighta byla totiž koncipována spíše jako vedlejší, načež se příběh soustředil spíše na bývalého policistu Thomase Wattse, ze kterého se stal psychopatický zabiják, který v roce 2000 terorizuje Seattle. Dlužno však dodat, že za tímto rozhodnutím producentů stál do jisté míry i sám herec, neboť ten byl v té době již naplno zaháčkován v seriálu Pobřežní hlídka a na hrátky s vozem tak již neměl tolik času.

Proč ale doplňujeme vaše televizní vzdělání? Důvodem je pochopitelně onen novější KITT, který je nyní na prodej. Jakkoliv správně bychom měli zmínit, že jde o KIFTa, neboť zatímco původní název odkazoval na Knight Industries Two Thousand, v případě nového jde o Knight Industries Four Thousand. Ohrberg se přitom nadmíru snažil, aby filmový exemplář co nejvíce odpovídal konceptu, jenž se poprvé ukázal v roce 1988. Pontiac přitom v jeho případě doplnil rudou karoserii černým trojúhelníkem na přídi.

Pod ním se přitom skrývala osmiválcová pohonná jednotka, která však produkovala pouze 230 koní. Na starost je přitom dostala manuální převodovka roztáčející zadní kola, bůhvíjaká dynamika však i kvůli 1 681kilové hmotnosti nebyla na programu dne. To však vůz ani neměl v zadání, místo toho chtěl Pontiac s jeho pomocí představit budoucí design exteriéru a interiéru. V případě zevnějšku pak věci skutečně dotáhl i do konce, neboť Banshee IV ovlivnil podobu jak čtvrté generace Pontiacu Trans Am, tak čtvrté generace Camara.

V případě interiéru jsme si nicméně na mnohé představené finesy museli ještě hezky dlouho počkat, neboť vůz disponoval rozměrným head-up displejem, několika palubními obrazovkami či řadou ovládacích tlačítek, kdy jen na volant se jich nastěhovala dvacítka. Právě v tomto ohledu je ostatně rozdíl mezi konceptem a filmovým vozem nejmarkantnější, neboť přepracovaný Dodge Stealth měl interiér ryze sériový. Tedy zvlášť z dnešního pohledu určitě ne průkopnický.

Pár změn se ovšem najde také v případě exteriéru. Tou nejpatrnější je absence zmiňovaného černého trojúhelníku, mimo to si pak lze povšimnout i odlišného křídla. Původní koncept jej měl totiž dělené, ovšem Ohrberg přišel s jednolitým křídlem, které alespoň uprostřed podepřel. Zda vám to stačí ke štěstí, necháme ryze na vás. My jen dodáme, že i kvůli neúspěchu snímku je nabízený vůz poměrně levný, na jeho pořízení vám totiž stačí jen 30 tisíc dolarů (cca 651 tisíc korun). Pokud s ním ale vyjedete na silnici, na rozdíl od černého původního KITTu nečekejte obdiv - spíše se na vás lidé budou obracet s otázkou, v jakém bazaru jste koupili takovou příšeru.

Producenti snímku Knight Rider 2000 nemohli použít skutečný Pontiac Banshee IV, který vidíte na snímcích. Proto nechali postavit jeho co nejpřesnější repliku, a to na bázi Dodge Stealth, ta je nyní na prodej přes eBay na odkazu níže. Foto: Pontiac

