Levně k mání je sotva jetý německý expres. Za cenu Octavie zvládá v luxusu až 311 km/h včera | Petr Miler

/ Foto: Alpina

Tohle auto ve své době budilo rozruch pro svůj design, technicky to ale byla naprostá špička světové produkce. Alpina posunula oba aspekty správným směrem, přesto je dnes jako sotva jetá ojetina k mání za zlomek své původní ceny.

BMW M7 nikdy nevzniklo a podle všeho ani už nikdy nevznikne. Máme tu ovšem verzi M760Li a také osmiválcovou Alpinu B7, které se obě pokouší o totéž trochu jinou cestou - BMW vsadilo na sílu a noblesu motoru V12, Alpina říká, že na sportovně laděný stroj i této velikosti je dvanáctiválec moc těžký a preferuje dvakrát přeplňovanou V8. Jako nový si kterýkoli z těchto strojů pořídí málokdo, protože jsou to špičkové luxusní limuzíny, takže jsou patřičně drahé. B7 se ale nezačala dělat včera a na kousek z druhé ruky už může dosáhnout kde kdo.

Takovým by neměl uniknout vůz, který tu máme dnes. Je to Alpina B7 generace E65, vůz, jehož základní design navrhl Chris Bangle a setkal se s velmi negativním přijetím. Přesto na světě mohou být lidé, kterým se líbí, a je tu jeden pozitivní bod - Alpina se rozhodla využít divného víka zavazadelníku, prodloužila ho a udělala z něj spoiler. A výsledek vypadá přinejmenším zajímavě, nám se i zvláštním způsobem zamlouvá.

To je spolu s koly a upraveným předkem asi největší změna, kterou Alpina provedla na vnějším designu. Decentní proužky s firemními logy okolí dávají vědět, že člověk za volantem - nebo na pravé zadní sedačce - není někdo, kdo prostě našetřil na sedmu, ale fajnšmekr. Nechat se v tomhle autě vozit by mohla ale být trochu škoda, třebaže to je prodloužená verze (přesné kódové označení je tedy E66, ale v rámci generace E65 obecně je málo zažité).

Pod kapotou je 4,4l benzínový osmiválec, který dostal kompresor a může talk chlubit výkonem až masivních 368 kW (500 koní) v 5 500 ot./min a točivým momentem nanejvýš 700 Nm při 4 250 ot./min. Tuhle dvoutunovou limuzínu dokáže rozjet až na 311 km/h, zrychlení na stovku trvá 4,8 vteřiny, pochopitelně v případě, že je dodnes v perfektní kondici. A to by nabízený kousek být měl.

Jednak to tvrdí prodávající, především ale od října roku 2004, kdy byl prvně registrován, najel jen 60 tisíc kilometrů, to je za 17 let na takové auto skoro nic. Koupil si ho a dosud jediným majitelem byl sběratel aut, takže péči o špičkový stav považujte za samozřejmou. Vůz, jehož fotky najdete na zdrojovém odkazu, vypadá velmi dobře, třebaže je na některých místech vidět, že vůz byl používán.

Na prodej je v německém Gubenu, u nás o B7 prakticky nezavadíte. A vaše může být za 28 890 Eur, tedy asi 740 tisíc korun, navíc s možností odpočtu DPH. Není to samozřejmě nic, v případě takto málo jeté B7 ale musíme hovořit o láci. Mezi novými auty ale za takové peníze koupíte leda lepší Škodu Octavia, která si, při vší úctě, s Alpinou B7 nemůže tykat. A 60 tisíc km s ní najedete klidně za rok. Jako nové tohle auto stálo v říjnu 2004 přes 6,1 milionu Kč - to je slušný sešup a zkusit z něj profitovat prostě stojí za úvahu.

Prodejce nám moc kvalitní fotky neposkytl, a tak přidáváme ilustrační. Nabízená Alpina se od stavu prezentačního kusu z počátku milénia moc neliší, vypadá na 17 let opravdu dobře a technicky je prý v dokonalém stavu. Za 620 tisíc bez DPH v přepočtu lákavá nabídka. Ilustrační foto: Alpina

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.