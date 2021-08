Levné originální první BMW M3 existuje, je ale v naprosto neuvěřitelném stavu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: yevgeniy01, publikováno se souhlasem

Jde o dnes extrémně ceněný vůz, jehož cena šplhá ke dvěma milionům korun i v případě kusů za zenitem. Tohle auto stojí jen statisíce, je ale až neuvěřitelným způsobem zanedbané a s podivnou historií.

Automobilová historie poznala poměrně dost výjimečných BMW, mezi těmi novodobými a opravdu široce respektovanými modely budeme ale stěží hledat větší legendu, než je původní M3 s interním označením E30. Vůz vzniklý nikoli jako marketingová kejkle, ale jako homologační speciál závodního vozu v dobách, kdy písmeno M ještě značilo Motorsport, je podle mnohých jedinou ryzí M3. A byť dynamicky byla od té doby násobně překonána, lepší požitek z jízdy žádná z novější iterací téhož stroje nenabídne.

Této pozici v historii nejen BMW, ale i automobilismu jako takového, začaly postupem času odpovídat i ceny. Když se dnes podíváte na Mobile.de, nenajdete levnější originální kousek než za 60 tisíc euro, což je přes 1,5 milionu Kč. A to obvykle půjde o auta v nevalném stavu s nájezdem okolo 200 tisíc km či vyšším. A pokud chcete cokoli zachovalého, musíte být multimilionáři, ceny opravdu pěkných kousků jsou ještě několikanásobné.

M3, na kterou se právě díváte, je také originální (tedy žádná přestavba), přesto stojí jen 30 tisíc liber, tedy asi 890 tisíc Kč. To je až absurdně nízká cena, stačí ale spatřit ukrajinskou registraci, URL ukrajinského klubu příznivců BMW na kufru a především si do detailu prohlédnout samotný vůz, abyste poznali, v čem je zakopaný pes. Tohle auto je totálně na kaši a je skoro neuvěřitelné, že to s ním někdo nechal zajít tak daleko.

Tím posledním z řady je muž, který si říká Jevgenij a je... uhádli jste, z Ukrajiny. Žije ale ve Velké Británii, kde tuto M3 provozuje pro běžné ježdění. Prý ji koupil před pěti léty jako původně v Británii registrovaný vůz (i když má volant vlevo) a měl v úmyslu ji renovovat. Nezadařilo se, mechanicky ale prý přestavba proběhla a motor má mít po renovaci najeto jen 1 500 mil, tedy asi 2 400 km. Upřímně, nevypadá na to, celé auto včetně motorového prostoru je mimořádně zanedbané, ale informaci v tomto případě prodáváme, jak jsme ji koupili.

Jevgenij vůz nabízí za zmíněnou cenu buď jako celek na renovaci, nebo na náhradní díly - cenu 890 tisíc má podle něj už samotný motor. Nevíme, jestli bychom si s ním a s lidmi, kteří jsou na zaslaných fotkách (na rozdíl od těch vystavených na eBayi...) vidět, chtěli něco začínat, ale pokud byste se chtěli dostat k levné původní M3 a během dalších 5, možná 10 let si ji postupně uvést do původního stavu a vydělat si tím miliony, možnost tu je. A není příliš obvyklá, do tohoto stavu nechal spadnout originální M3 málokdo - že to je a bude hodnotné auto, se ví už mnoho let a podle toho s ním naprostá většina majitelů zachází.

Levné originální BMW M3 E30 s ukrajinskou registrací je pozoruhodná věc a neobvyklá cesta, jak se dostat k vozu na přestavbu za ještě nějak přijatelné peníze. Stav auta ale hraničí s nepřijatelným. Foto: yevgeniy01, publikováno se souhlasem

Zdroj: eBay

Petr Miler