Lewis Hamilton dráždí Mercedes, po L.A. jezdí autem, za které ho určitě nepochválí

Provokuje sedminásobný mistr světa Formule 1 svou donedávna mateřskou stáj? Skoro to tak vypadá. I dříve byl viděn v autech jiných značek, osedlat ale elektrické Porsche v době, kdy Mercedes rozjíždí vlastní elektrickou ofenzivu, je jiná.

Lewis Hamilton je od Nového roku bez práce. Snad každý ví, že do loňska byl pilotem stáje Mercedes, s níž získal šest ze svých sedmi mistrovských titulů, pro pokračování spolupráce ale měl chtít od třícípé hvězdy příliš mnoho. Smlouva, o které měly obě strany jednat už od loňského léta, tak do konce sezóny uzavřena nebyla a dodnes se na tom nic nezměnilo.

Neoficiálně je nový kontrakt na stole, v oficiální rovině ale obě strany dál mlčí. Sám Hamilton si s nastalou situací hlavu zjevně moc nedělá a o zimní pauze vyrazil za teplem do Los Angeles. Na tom by nutně nebylo nic zvláštního, dělal to tak už dříve, za současného stavu věcí ale přinejmenším jedna z okolností zaujala. Po L.A. nejezdí Mercedesem.

Už dříve se proháněl sporťáky jiných značek, nedalo se ale říci, že by to třícípou hvězdu mohlo jakkoli trápit. Za volantem McLarenu F1, Ferrari LaFerrari nebo Pagani Zonda šlo hovořit o autech, která se vůbec nepřekrývají s tím, co Mercedes nabízí. Letos ale sáhl po Porsche Taycan Turbo S, luxusně-sportovním elektrickém sedanu, které lze považovat za přímého konkurenta chystaného Mercedesu EQS - vozu, na kterém si stuttgartská automobilka v době své elektrické ofenzivy velmi zakládá.

Pochopitelně, Hamilton není v tomto směru pod žádným kontraktem, takže si může jezdit, čím chce. Je ale náhodou, že sáhl zrovna po Taycanu Turbo S od značky z Zuffenhausenu nedaleko Stuttgartu? Pochybujeme, fotky s ním za volantem okamžitě obletěly svět a vůbec bychom se nedivili, kdyby to byl jasný signál do Německa - podívejte se, o co se také může dít, když nebudu jezdit pro vás. Jestli je to tak a smlouva stále neexistuje, Hamilton hraje opravdu tvrdě.

Jisté je nicméně v tento moment jen tolik, že Lewis H. byl v Porsche nafocen, když si zajel do klenotnictví XIV Karats pro nějakou tu drobnost (z jeho pohledu), patrně pro modelku Grace Lindley, s níž v USA tráví volný čas.

