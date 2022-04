Lewis Hamilton otevřeně ignoruje pravidlo, které FIA oprášila hlavně kvůli němu. Zaplatí statisíce pokuty? před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Bylo zvláštní, že se FIA k vymáhání tohoto skoro zapomenutého zákazu vrátila, neboť se týká v podstatě jen Hamiltona. Ještě neobvyklejší ale je, že si s ním sám britský pilot nedělá hlavu, alespoň prozatím.

Skoro osminásobný mistr světa Formule 1 Lewis Hamilton není zrovna rebel. Naopak je to člověk, který se snaží jít příkladem, ukazovat cestu, a to až do té míry, že pokrytecky lidem káže i to, co sám nedodržuje. Nejenže tedy ctí psaná pravidla, přidává i ta svá, nepsaná, která před veřejností označuje za správná.

Čekali jsme tedy, že když FIA před Velkou cenou Austrálie v Melbourne ohlásila, že oprášila 17 let staré pravidlo zakazující nošení šperků, piercingů a podobných věcí při závodech, pochopitelně z bezpečnostních důvodů, předpokládali jsme, že jej Hamilton uposlechne. Nakonec se týkalo do značné míry pouze jeho samotného, neboť nevíme o jiném pilotovi, který by se vyžíval v propichování uší, nosu a dalších částí těla. Záběry ze závodního víkendu ale ukázaly, že Lewis Hamilton se svou „osobní výzdobou” neudělal zhola nic.

Že by o novince nevěděl? Není tomu tak, staro-nové pravidlo otevřeně ignoruje, a to hned ze dvou důvodů. Prý pro něj jde o velmi osobní věci, které je navíc těžké odstranit.

„Nemíním je odstranit. Jsou to pro mě osobní věci. Měli byste mít možnost být tím, kým chcete být. Jsou věci, které nemohu odstranit. Nemůžu je - doslova - smazat. Tato v pravém uchu je svařená dohromady, to bych ji musel nechat rozseknout. A tak ji nechám být,” prohlásil Hamilton.

Zní to logicky, problém je ale v tom, že Hamilton má na svém těle šperků spoustu a většinu z nich sundat lze. On ale nesundal jediný z nich a pravidlo otevřeně ignoruje. Jsme tak docela zvědaví, jak s ním FIA naloží - pokud by vyhrožovala pokutou 15 tisíc Eur (asi 377 tisíc Kč) a pak ji neuplatnila proti v podstatě jedinému člověku, proti němuž ji uplatnit může, mohla by ztratit na vážnosti. Uvidíme, co přinesou další dny a týdny.

Lewis Hamilton si potrpí na nepřehlédnutelných „outfitech”, jejichž součástí je jsou i výrazné šperky. Ty by nyní při závodech nosit neměl, ale nosí, na reakci FIA si musíme počkat. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: Racefans

Petr Miler

