Lewis Hamilton prodal své unikátní Pagani s manuálem, dostat za něj mohl i přes 100 milionů

Petr Miler

Těžko říci, co jej k tomuto kroku vedlo - vzniklo pro něj, jmenuje se po něm a peníze jsou podle všeho to poslední, co by britský pilot potřeboval. Přesto se rozhodl své Zondy zbavit.