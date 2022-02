Lewis Hamilton po osmi týdnech prolomil hradbu mlčení, není ale jasné, co to přesně znamená před 57 minutami | Petr Miler

Po skoro dvou měsících mlčení projevil sedminásobný mistr světa Formule 1 známky života. To je jistě pozitivní, bez jakéhokoli dalšího komentáře je ale těžké z toho dělat dalekosáhlé závěry.

Jeden z pozoruhodných příběhů letošní automobilové zimy se psal tak trochu sám. Či spíše se psal mlčky, neboť přesně nula byl počet slov, která Lewis Hamilton vyřkl od své senzační prohry v posledním kole posledního závodu minulé sezóny Formule 1, která jej připravila o vytoužený osmý mistrovský titul. Následovala jen krátká gratulace Maxi Verstappenovi a od té doby ani ťuk.

Snad všichni ví, co se přihodilo, a tak jen telegraficky - do posledního závodu vstupovali Hamilton a Verstappen s totožným počtem bodů a bylo jasné, že kdo vyhraje poslední Grand Prix, zvítězí i v celém mistrovství. Dlouho to vypadalo na Hamiltonův triumf, dílem štěstí pro Verstappena, jeho neutuchající snahy s výsledkem „ještě něco udělat”, lépe zvolené strategie zastávek v boxech ze strany Red Bullu a poněkud chaotického postupu vedení závodu v posledních kolech to ale nakonec byl Nizozemec, kdo se radoval. Hamiltonovi zbyly jen oči pro pláč a nedá se říci, že by se se situací vyrovnal tak dobře, jak se z první reakce zdálo.

I podle komentářů jeho šéfa Lewis H. ztratil o Formuli 1 iluze a uvažoval o konci kariéry. Jeho mlčení tyto spekulace jen podporovalo a svědčil jim také fakt, že se britský ex-šampion stáhl ze sociálních sítí. Nejenže od pro něj osudného 12. prosince sám nic nepublikoval, ale zrušil i sledování kohokoli dalšího. To se včera večer změnilo.

LH44 na Instagramu a Twitteru publikoval zprávu: „Byl jsem pryč. Teď jsem zpátky!” doprovázenou fotkou z amerického Grand Canyonu. Co to přesně znamená, si můžeme jen domýšlet - zcela jistě to znamená návrat na sociální sítě, velmi pravděpodobně jde ale i o potvrzení jeho neodchodu z Formule 1, což byl ostatně od první chvíle ten nejpravděpodobnější scénář. Hamilton má nadále platnou smlouvu i rozdělanou práci.

Něco podobného šlo očekávat i po zákulisních informacích, že Hamiltona svým tichým tlakem dosáhl svého. A také se hovořilo o tom, že značný vliv na jeho další kariéru bude mít fakt, jak se bude jevit zcela nový monopost Mercedesu ušitý podle nových pravidel FIA. Vypadá to zkrátka, že vše je při starém - Hamilton je zpátky, FIA na něj bere ohledy, které by na nikoho jiného nebrala a technika Mercedesu zůstává tou jasně nejlepší ve startovním poli. Jestli jde o zdání korespondující s realitou, ukáží až další týdny.

