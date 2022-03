Lewis Hamilton to znovu přehání s aktivismem, nyní kvůli němu dokonce změní své jméno před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Bojovat za práva těch, kterým jsou upírána, je jistě chvályhodné a snad i chceme věřit, že úmysly Lewise Hamiltona jsou čisté. I tady ale platí, že nic se nemá přehánět a něco takového sedminásobný mistr světa Formule 1 už nějakou chvíli dělá.

Jak se říká, nic se nemá přehánět. Pokud totiž chodíte s jedním džbánem příliš dlouho pro vodu, riskujete, že se ucho jednoho dne utrhne. Obě pořekadla by si měl vzít k srdci Lewis Hamilton, který se rozhodl ještě více než dosud zatlačit na pilu svého aktivismu. Sedminásobný šampion totiž oznámil, že „pracuje“ na tom, aby se „již velmi brzy“ stalo dívčí příjmení jeho matky Carmen Larbalestier součástí jeho jména. Než tedy skončí letošní sezóna, měl by britský závodník být znám jako Sir Lewis Carl Davidson Hamilton-Larbalestier.

Tento krok je vskutku překvapivý, neboť Hamiltona celý svět spojoval zejména s jeho otcem Anthonym, který si musel vzít druhou práci, aby dokázal finančně pokrýt závodní aktivity svého syna. Následně s ním pak i jako manažer cestoval po celém světě a byl prakticky na každé velké ceně. Změna přišla až v roce 2010, kdy Lewis svého otce propustil ze svých služeb s tím, že oba mají trochu jiné priority. Mimo to se měl Anthony zaměřovat i na jiné projekty, ovšem v důsledku synovi kariéry na ně neměl čas.

Je otázkou, zda tomu tak skutečně bylo, dříve pomalu nerozlučná dvojice se sobě nicméně po onom roce 2010 trochu odcizila. A teprve před pár lety nejspíše došlo na opětovné padnutí si do náruče. V mezičase si Hamilton vzpomněl i na svou matku, se kterou po rozvodu rodičů žil až do svých dvanácti let. V roce 2011 jí tak věnoval vítězství v závodě v Abú Zabí. Šlo nicméně na dlouho o první a víceméně poslední veřejnou zmínku, která se z jeho strany odehrála.

Právě proto je skutečně podivné, že se nyní rozhodl ke změně jména. Stejně jako je zarážející i důvod, proč se tak stane. „Úplně nerozumím tomu, proč ženy během svatby přichází o své příjmení. A moje matka... Já opravdu chci, aby její jméno bylo součástí toho mého,“ řekl doslova Hamilton. Ten tak evidentně znovu hraje na strunu aktivismu, tentokrát jako bojovník za práva žen. Nicméně v tomto ohledu mu poněkud ujel vlak, ženy si při svatbě dávno mohou zvolit jakékoli příjmení - jedno, druhé nebo klidně kombinaci obou. Výsledek je jejich volba, žádná povinnost diktující to či ono v civilizovaných zemích neexistuje.

Jakkoli se tedy asi mělo jednat o laskavé synovské gesto, v tomto ohledu Hamilton vskutku zbytečně tlačí na pilu. Jméno si totiž klidně mohl nechat změnit v tajnosti, aby tím potěšil hlavně svou matku. Tím, že ovšem případ tahá na veřejnost, jen dokládá, že o Carmen Larbalestier tu jde až ve druhém sledu. Koneckonců, kdyby ji chtěl skutečně uctít, věnoval by jí více pozornosti trochu jinými činy.

Spíše než jeho matku zná celý svět spíše Hamiltonovy psy, které dost možna zahrnuje i větším bohatstvím. I proto je jeho momentální oznámení o změně příjmení překvapivé a podle nás trochu přehnané gesto. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

