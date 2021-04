Turisté se s náhlým nedostatkem aut v půjčovnách začali vypořádávat svérázně před 6 hodinami | Petr Prokopec

Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, chce se říci. S příchodem jara na severní polokouli a rozmachem vakcinace stále více lidí zase cestuje, v cílových destinacích jim ale osobní vůz nikdo nepůjčí. A tak si půjčují stěhováky.

Je neuvěřitelné, jak některá filmová tvorba do jisté míry reflektuje skutečný svět. Dnes tak na úvod vzpomeneme na dvoudílné finále The Avengers, ve kterém nejprve došlo na vymazání existence poloviny lidstva a posléze na jeho návrat. Nejnověji pak filmové studio Marvel poslalo na televizní obrazovky seriál The Falcon and The Winter Soldier, které pojednává o světě po onom druhém lusknutí. Nedošlo totiž pouze na návrat milovaných, rázem nastal i problém, jak všechny ty miliardy lidí nasytit, ošatit a ubytovat.

Z fiktivního světa se můžeme přesunout do toho skutečného, kde naštěstí koronavirus nemá na kontě až takové množství obětí. Faktem nicméně zůstává, že ovlivnil prakticky veškeré dění. A jakkoliv se nyní pozvolna začíná řada oblastí vracet do normálu, stále tu máme dozvuky největší pandemie za posledních sto let. Pro autopůjčovny bylo totiž posledních 14 měsíců doslova jízdou na horské dráze. A zatímco loni měly problémy především kvůli nedostatku zájmu, letos řeší pravý opak.

S loňskými lockdowny přišel i dramatický propad letecké dopravy a s ním i nezájem o navazující pronájmy aut. Řada firem tak musela rozprodat podstatnou část svých vozových parků, aby vůbec přežila. V mezičase však odstartovala vakcinace, díky které turismus opětovně začíná nabírat na obrátkách. Problém je však v tom, že autopůjčovny mají dnes aut pro změnu málo a situaci nejsou s to rychle řešit. Lidem tedy nemají co nabídnout, a když už ano, pak si pochopitelně za vše nechávají patřičně zaplatit.

Ani to ale situaci neřeší, aut je pořád málo. Lidé ale přesto vyráží na cesty či dovolené a nějak v cílové destinaci jezdit musejí. Tak si poradili, jak se dá, což je patrné zvláště na Havajských ostrovech, typické to dovolenkové destinaci. Místní půjčovny osobních aut nemají z čeho brát a pokud ano, vede to k situacím, kdy nejlevnějším vozem na půjčení bývá třeba Toyota Camry za neskutečných 722 dolarů (cca 15 500 Kč) na den. Lidi tak napadlo, že osobní auto vlastně nepotřeují.

Turisté se tak na Havaji stále častěji uchylují pronájmům aut u U-Haulu, který nabízí dodávky, zejména pak ty určené ke stěhování. K nezbytnému dopravnímu prostředku se tak dostanou, navíc relativně levně.

Ovšem ani těchto aut není nekonečné množství, navíc začínají chybět lidem, kteří je skutečně potřebují. Jeden z místních rezidentů tak již uvedl, že se chtěl stěhovat, ovšem neměl jak, neboť žádná dodávka nebyla k dispozici. Prezident společnosti U-Haul Kaleo Alau v reakci na to oznámil, že firma se snaží lidi povzbudit, aby si dodávky půjčovali skutečně jen kvůli stěhování. To ale situaci stěží zlepší, naopak lze čekat ještě větší dramata, neboť očkovaných je stále více. To se však o nových autech nedá říci, neboť automobilky trápí nedostatek čipů. Rázem tak rostou i ceny ojetin, které již jsou v průměru o 30 procent vyšší než loni na jaře. Chaos? Ano, to je zas jednou to správné slovo.

Jelikož autopůjčovnám došla auta, turisté na Havaji si začínají pronajímat dodávky na stěhování. Lidé, kteří se ale potřebují opravdu přestěhovat, díky tomu mají smůlu. Foto: U-Haul

Zdroj: Hawaii News Now

Petr Prokopec