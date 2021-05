Luxusní rodinný kočár za cenu Fabie: K mání je sotva jeté německé kombi s V8 před 2 hodinami | Petr Miler

Škoda Fabia a další vozy její cenové třídy mohou být fajn auta, prostor, komfort ani dynamiku výkonných kombíků vyšší střední třídy vám ale nenabídnou. Přitom i takový vůz lze koupit za cenu základní Fabie sotva jetý.

Nic proti Škodě Fabia, ve své kategorii to bylo, je a zjevně dál bude prvotřídní auto, jedna ze špiček své třídy. Zejména s návratem čtyřválcového motoru TSI slibuje opravdu dobré svezení, jenže... je to pořád Fabie. Mini s malými motory a vším, co s tím souvisí, které navíc ve své nové iteraci bude ještě dva roky k mání jen jako hatchback, na kombík si počkáme.

Existují ale i jiné alternativy a není nutně třeba myslet na ojetou Octavii III z vedlejšího bazaru. Možná se budete divit, ale i za cenu úplně základní Fabie IV se lze dívat po autech docela jiných tříd a motorizací a přitom příliš neslevit ze svých představ. Zapomenout můžete na nejnovější modely, ne však na vysoké výkony, spoustu noblesy, komfortu, nízkou kilometráž a z ní vyplývající stav zánovního auta.

Na tuto myšlenku nás přivedl vůz, který pustil do prodeje jeden nizozemský nadšenec. Je jako nový a přesto se pořád vejde do cenového rozsahu Fabie. Jde o Audi S6 Avant generace C5 z roku 2002, tedy navzdory písmenu S pořád hlavně komfortní kombík, který skýtá i trochu sportovního šmrncu. Jeho 4,2litrový osmiválec je naladěn na 250 kW (340 koní), které pohání všechna čtyři kola. Akcelerace na stovku za 5,7 sekundy je tak ještě zajímavější, maximální rychlost uhádnete i bez nápovědy.

Tento konkrétní kousek je vyvedený v tmavě šedé metalíze a navzdory 19 létům stáří ujel za svůj život pouhých 45 tisíc kilometrů. Je to přesto tak trochu světoběžník - prodán byl jako nový v USA vojákovi, který si jej odvezl s sebou do služby v Japonsku. Odtud se pak vrátil do Evropy nejen sotva jetý, ale i skvěle udržovaný a v prvotřídním stavu. Auto je to zjevně zánovní auto, už jen zachovalé světlé sedačky s nepoškozenými výraznými bočnicemi by nešlo takto zachovat byť jen se 100 tisíci km.

Výbavy je tu hromada, jde o špičku nabídky Audi A6 a první majitel nešetřil ani na příplatcích. Najdete tu i tedy třeba i navigaci, audiosystém Bose, všechna vyhřívaná sedadla nebo střešní okno - auto patrně nebude v nejvyšší možné výbavě, o čemž bazaristé rádi přehání, tady to ale nebude stav daleký od pravdy.

Ve výsledku tu tedy máme dálničního polykače kilometrů připraveného jich pozřít tak půl milionu, který jich ale za život spolykal jen něco přes 40 tisíc. Je ve špičkové verzi, výbavě a ve stavu blízkém nového auta. Cena? 13 950 Eur, tedy asi 355 tisíc Kč. Za to dostanete jen úplně základní litrovou Fabii s pár příplatky, a to se nám nezdá jako úplně srovnatelná nabídka s parádní es-šestkou. Posuďte sami, v galerii ji můžete prozkoumat do detailu.

Audi S6 Avant C5 je pořád zajímavé auto, osmiválec, quattro a spousta výbavy nezestárnou. 45 tisíc km na tachometru není u takového auta prakticky nic. Foto: Erik Streppel, publikováno se souhlasem

