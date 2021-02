Majitel 28 let udržel ve stavu nového vozu docela obyčejné auto, až teď ho prodává před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Sonja Fili, publikováno se souhlasem

Dekády stará auta s velmi malým nájezdem a opotřebením se v prodeji vídají, obvykle jde ale o výjimečné stroje, se kterými se obecně moc nejezdí. Ovšem tuctový sedan střední třídy? Takový někdo opatroval skoro tři dekády v Německu.

Výjimečná auta s patřičnými cenovkami mají předurčeno stát se jednoho dne vzácnými stroji, zvláště pokud jde o limitované edice či cokoli podobného. A majitelé s nimi podle toho obvykle zachází - nemusí je vyloženě spekulativně skladovat, minimum jízd a skoro neustálý pobyt v garáži jsou ale skoro samozřejmostí, a tak není zase tak výjimečné narazit v prodeji například na dekády staré Porsche s pár desítkami tisíc najetých kilometrů v perfektním stavu.

Levné protějšky vyráběné po milionech s obyčejnou technikou a fádním designem mají obvykle složitější život a jen pramálo z nich se vyššího věku vůbec dožije, natož pak v kondici zánovního vozu. Vytvořit z tuctového sedanu obdivuhodnou připomínku dávnp minulých let se ale podařilo majiteli Hondy Accord z roku 1992 s nájezdem velmi skromných 70 209 kilometrů.

Nevídá se často, aby běžná auta stará desítky let zaujala zájemce hledajícího v prodeji výjimečné stroje minulosti, tentokrát se to ale stalo. Čtvrtá generace Accordu u nás nestihla udělat ani pořádnou kariéru, než zmizela z dohledu, ale po 28 letech se může obloukem vrátit. Zcela jednoznačně je na co koukat, jelikož interiér a exteriér prodávaného exempláře nenese podstatné známky používání.

Auto prodává dcera původního majitele, která říká, že tatínek auto vždy pečlivě udržoval a téměř neustále bylo v garáži. Tomu není těžké věřit - vnější lak nemá žádné patrné vady, pod přímým světlem se složitě hledají následky použití kombi mezi ostatními vozy. Lesknoucí se stříbrná barva je doplněna mnoha stále černými plasty, velkými stříbrnými kryty kol bez vzpomínek na příliš blízké obrubníky a zcela nevysleplá světla. Není divu - 70 209 km za 28 let znamená jezdit 2 507 km ročně, něco přes 200 km za měsíc. To je opravdu skoro nic.

Kabina je podobně „nápaditá” jako zevnějšek, jsou tu jen šedá a černá barva, vše ale ve stavu 1A, na tak staré auto rozhodně. Pod kapotou v dobách českých Favoritů japonský výrobce osadil rodinný kočár 2,2litrovým hliníkovým čtyřválcem F20A s rozvodem SOHC o výkonu 81 kW (110 koní). Motor byl spojen s čtyřstupňovou automatickou převodovkou, takže žádná řidičská volba to není, ale o to lepší budoucnost před sebou tohle auto může mít.

Cena 3 990 Eur, tedy asi 109 tisíc Kč, je na 28 let starý Accord naprosto výjimečná, absolutně to ale není mnoho na vlastně pořád zánovní auto. Minimálně do sbírky hůře situovaných sběratelů japonských strojů by mohlo zapadnout skvěle, tak pěkné kousky už se dávno nevidí.

I obyčejné auto z masové produkce může vypadat skvěle po 28 letech, jak ukazuje případ tohoto Accordu prodávaného v Německu. Dcera první majitele jej svěří do dobrých rukou asi za 109 tisíc Kč. Foto: Sonja Fili, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal