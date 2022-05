Majitel na 26 let zavřel do garáže zdánlivě obyčejný Ford a teď si mne ruce, prodal se za 4,4 milionu Kč před 3 hodinami | Petr Miler

Nacházíme se zřejmě na vrcholu jedné investiční éry a podle toho vypadají ceny určitých aut. Jak vidno, recept sázející na prosté zavření nejetého auta na dekády do garáže vyšel řadě lidí, tento zažil hotovou finanční sklizeň.

Ford je v posledních letech v Evropě těžce na ústupu ze slávy, předchozí dekády ale prožíval na starém kontinentu v docela jiné atmosféře. V roce 2015 se dokonce mohl pochlubit fascinující historií modelů s písmeny RS ve jméně, kterou od té doby už nijak nerozšířil a podle všeho ani nerozšíří.

Najdeme mezi nimi spoustu skutečně žádoucích aut, tím možná úplně nejvíce fascinujícím je ale Ford Escort RS Cosworth. Jde o silniční provedení auta, které v 90. letech létalo po erzetách světových rallye a největších úspěchů dosahovalo v rukou Françoise Delecoura. Za volantem ale sedával i Tommi Mäkinen, Miki Biaison nebo Carlos Sainz, otec dnešního pilota Formule 1.

Silniční varianta, označovaná Cossie a vyráběná mezi léty 1992 a 1996, v sérii na všechna kola posílala až 225 koní výkonu a 310 Nm točivého momentu. Je fascinující z mnoha důvodu, mimo jiné uložením motoru. Ten v autě trůnil podélně, kvůli čemuž se auto muselo vyrábět tak, že si napřed našel své místo motor a až pak se kolem něj postavila přední část karoserie - je to i jediný Escort té generace, který má motor uložený podélně, všechny ostatní verze ho mají napříč.

Bylo to také údajně první masově vyráběné auto vůbec, které mělo na přední i zadní nápravě skutečně přítlak, i když nijak velký. V rychlosti 112 km/h to bylo 45 N vpředu a 190 N vzadu díky slavnému zadnímu křídlu, které vymyslel dnes též legendární - tehdy začínající - designér Frank Stephenson. Není tedy divu, že se kousky v dobrém stavu a bez tuningu prodávají za vysoké sumy, ostatně jich vzniklo jen něco přes 7 145 kusů a spousta byla během let rozvěšena po lesích ať už skutečnými závodníky či příliš ambiciózními amatéry. Přesto zaskočí, za kolik se prodal ten na fotkách níže.

Rudý stroj vyrobený pro Velkou Británii vznikl až v roce 1996, tedy na samém konci výroby, a majitel s ním měl jasný plán: „Sušit”. Auto prostě zavřel do garáže a byť jej čas od času opečovával, na jeho odometru přibylo za všechna ta léta jen 217 mil, tedy asi 349 km. Jeho stav je jedním slovem boží, je to nové auto, naprosto netknutý rudý kousek s pozoruhodným čalouněním „Pimento Red Hexagon Cloth” na sedačkách od Recara, které připomíná, že 90. léta byla jen jednou.

Je jasné, že tohle auto má svou hodnotu, je to možná nejzachovalejší kus na světě, ovšem i majitel musel koukat, za kolik se prodal, však je to pořád jen Ford, žádné Ferrari. Firma KGF Classic Cars, která měla prodej na starosti, informuje, že jej dostala do rukou nového majitele za dechberoucích 149 995 liber, tedy bezmála 4,4 milionu Kč. To už se vyplatilo, třebaže jako nový tento vůz nestál drobné.

