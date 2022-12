Majitel elektromobilu platí daň za netrpělivost, automobilka při vývoji udělala nepochopitelnou chybu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Každá mince má dvě strany. Platí to také u automobilů, zejména pak u vozů, které se snaží ukázat ostatním cestu. Mohou tak sice přijít s prvky, jaké svět ještě neviděl, kvůli nedostatku zkušeností ale mohou selhávat při naprostých banalitách.

Daní za netrpělivost je obvykle míněna cena, kterou musí platit zákazníci za to, že chtějí být těmi prvními používajícími to a nebo ono. S jejich tužbami výrobci dopředu počítají, proto v prvním sledu pošlou na trh jen výkonnější motorizace a vyšší výbavy. Základní varianty dorazí až později, přičemž jejich majitelé se kromě pozdějšího data dodání musí spokojit třeba s plechovými koly místo litých a látkovým čalouněním místo koženého.

Existuje nicméně ještě jeden případ, kdy se za netrpělivost platí, jen nepřímo. Jde o nově pojatá auta často nově vznikajících automobilek. Jejich vývojáři totiž sice dovedou oslnit řadou prvků, které se v branži objevují vůbec poprvé, ovšem kvůli nedostatku zkušeností selhávají v řadě dávno vyřešeních záležitostí. Je to tak ve všech oborech, v případě aut je to ale o to nepříjemnější, že haprující nový iPhone vás asi o život nepřipraví, auto docela dobře může.

My si nyní posvítíme na automobilu Rivian, která se dosud hřála na výsluní. Jako vůbec první totiž přišla s elektrickým pick-upem. Stala se tak zajímavou alternativou vůči Tesle, jejíž Cybertruck je neustále odkládaným slibem. To jsme ale poněkud odbočili, nyní se věnovat chceme hlavně modelu R1T. Značka evidentně při vývoji neprošla veškeré možné scénáře, se kterými by zákazníci mohli být konfrontováni. Sice pick-up podrobila zátěžovým testům, při nichž byl vůz vystaven přílišnému horku či naopak přílišné zimě, na další okolnosti nepomyslela.

Řada zákazníků tak začala poukazovat na problém předních světel, jež sice jsou designovou lahůdkou, ovšem tím pozitiva končí. Při jízdě v zimním období se v nich totiž začíná hromadit sníh, což pochopitelně ovlivňuje jejich funkčnost. Ohrožena pak logicky může být i jejich spolehlivost. To je nicméně ten menší z problémů. Větším se ukázaly být ultrazvukové senzory a kamery, jimiž je Rivian osazen. Při dešti totiž vůz nefunguje tak, jak by měl - místo toho zásobuje majitele zbytečným varováním, stejně jako dochází na selhání adaptivního tempomatu.

Jak se zdá, za vším stojí fakt, že R1T je sice osazen stěrači čelního okna, ty ale poněkud nepochopitelně nestírají prostor před zmíněnými kamerami a senzory. A to už není zádrhel, který by šlo odstranit online skrze aktualizaci softwaru. Prodloužení navíc stačit nebude, bude to chtít nový mechanismus, který sice půjde vyměnit i zpětně, jednoduchá záležitost to ale nebude nikdy.

Pokud si uvědomíme, že jsme na prahu zimy, kdy se sněhem a deštěm lze počítat na denní bázi, pak Rivian má skutečně podstatný problém. Odrazit by se pochopitelně mohl na image značky, neboť totéž lze očekávat u chystaného SUV R1S. Pokud si tedy značka nehodlá utrhnout stejnou ostudu, bude muset jeho příchod na trh pozdržet. Něco takového ale pro změnu neslyší rádi investoři. Automobilky by tak při vývoji nových věcí měly být poněkud pečlivější. Ostatně to neplatí jen o nových výrobcích, na takovém VW ID.3 není moc znát, že za ním stojí výrobce, který se po dekády řadí mezi ty největší na celém světě.

Rivian R1T je plný zajímavých nápadů a designových prvků, jak se ale ukazuje, primitivní záležitosti na něm fungovat nemusí. I spousta kreativity tak může snadno vést spíš ke škodám než k užitku. Foto: Rivian

Zdroj: Rivian Forums

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.